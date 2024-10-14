Армия РФ потеряла за неделю самолет, вертолет, 8 установок ПВО и более 8 тыс. солдат

Российская оккупационная армия несет существенные потери на войне в Украине. В течение недели с 7 по 13 октября была поражена авиация противника и почти 10 систем противовоздушной обороны.
Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram, страна-агрессор РФ потеряла около 8460 человек личного состава и 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Павлюк также детально описал потери оккупационной армии.
В частности, захватчики потеряли:
- 52 танка;
- 197 боевых бронированных машин;
- 318 артиллерийский систем;
- 15 реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 8 установок противовоздушной обороны (ПВО);
- 578 единиц автотехники;
- 72 единицы спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере 6 ракет и 414 беспилотников оперативно тактического уровня.
Согласно свежим данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составили:
- личный состав ‒ около 670 190 человек (+1260 за сутки);
- танки ‒ 8975 (+4);
- боевые бронированные машины ‒ 17895 (+19);
- артиллерийские системы – 19421 (+11);
- РСЗО – 1231 (+0);
- средства ПВО ‒ 978 (+0);
- самолеты – 369(+0);
- вертолеты – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17009 (+17);
- крылатые ракеты ‒ 2619 (+0);
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 26622 (+38);
- специальная техника ‒ 3437 (+2).
Потери России на войне в Украине
В сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае. Как свидетельствует обзор британского Министерства обороны, за сентябрь этого года в среднем потери РФ составили 1271 человек убитыми и ранеными. В мае 2024 года среднесуточные потери РФ составляли 1262 убитыми и ранеными.
Россия и Украина суммарно в ходе боевых действий потеряли погибшими и ранеными около одного миллиона военных. При этом количество погибших среди гражданского населения до сих пор неизвестно, ведь только во время российского захвата Мариуполя, по данным Human Rights Watch, погибло более 8 000 человек. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о впечатляющих потерях РФ в войне. На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.
Потери Украины и России в войне
Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены.
Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.
По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.
По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер").
Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.
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