Наши потери значительно меньше, чем российские: эксперт про изменения на фронте

Украинские защитники не дают противнику возможности проводить маневровые операции.

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В последнее время потери РФ увеличились / Коллаж: Главред, фото: фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Российские агрессоры на данном этапе войны переживают увеличенный уровень потерь. Как пояснил военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ, оккупанты изо всех сил пытаются атаковать на нескольких направлениях фронта, не считаясь с масштабным уничтожением живой силы.

"Что касается увеличенных потерь российской армии, нужно понимать, что на сегодня россияне пытаются атаковать как минимум на нескольких направлениях... Мы говорим именно об интенсивности боевых действий наступательного характера. Противник атакует. Он атакует не везде, но атакует интенсивно для того, чтобы добиться хоть каких-то результатов. Поэтому на потери они не обращают внимания, они будут продолжать лезть вперед", - сказал он.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия. видео дня

По словам эксперта, сейчас агрессоры из РФ ведут боевые действия в основном группами пехоты, с минимальной поддержкой техники.

"Техника в этой ситуации - это средство доставки личного состава на поле боя, бронированное средство, которое все-таки сохраняет жизнь личного состава. И именно с этим связано то, что наши потери значительно меньше, чем российские. Они есть, но они меньше. Российская же сторона, в общем, ведет наступление массами пехоты с минимальным использованием техники", - сказал Грабский.

В свою очередь Силы обороны Украины, как отмечает эксперт Грабский, не дают противнику возможности проводить маневровые операции.

"То есть фронтальные, фланговые атаки противника в основном ведутся личным составом. Попытка вывести технику для ударных действий приводит, как правило, к уничтожению этой техники. Поэтому они берегут технику, но не берегут людей. Именно с этим тоже связан такой увеличенный уровень потерь", - сказал военный эксперт.

Танк Leopard 2 / Инфографика Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что в 3 ОШБр рассказали новые детали успешного контрнаступления. Украинские военные смогли продвинуться вперед вблизи населенного пункта Невское.

В то же время в DeepState назвали направления, где враг продвинулся. Согласно опубликованной карте, ВС РФ заняли село Желанное Первое (Желаемое Первое с апреля 2024 года) Марьинской городской общины Покровского района Донецкой области и село Стельмаховка в Сватовском районе Луганской области.

В свою очередь комбриг 72 бригады дал точный ответ, почему ВСУ не вышли из Угледара раньше. Он признал, что Силы обороны не смогли реализовать все планы по выводу войск из Угледара из-за противодействия войск РФ.

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