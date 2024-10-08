'Есть результаты ': в 3 ОШБр рассказали новые детали успешного контрнаступления

Бойцы Третьей штурмовой бригады смогли освободить пленных украинских военных во время контрнаступательных действий на Харьковском направлении и восстановить ранее утраченные позиции. Новые подробности операции раскрыл майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов в эфире 24 канала.
Третья штурмовая бригада недавно провела успешную операцию на Харьковском направлении, уничтожив российские диверсионно-разведывательные группы и освободив захваченных украинцев.
"Полоса ответственности нашей бригады на Харьковщине очень большая. Но наш старший начальник обратился к нам с приказом отбить проблемный участок возле населенного пункта Невское и как улучшить собственное положение, так и стабилизировать ситуацию на другом участке фронта, - рассказал Родион Кудряшов.видео дня
По словам Кудряшова, украинская батальонно-тактическая группа успешно выполнила поставленную задачу, и хотя есть результаты и достижения, впереди еще много работы.
Он также подчеркнул, что бригада находится на своей полосе ответственности, которая теперь расширилась.
Кто такой Родион Кудряшов?
Кудряшов Родион - украинский доброволец, военнослужащий, майор, заместитель командира 3 ОШБР и командир батальона "Азов - Днепр" в составе Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Руководитель Центрального Штаба партии "Национальный Корпус", член Высшего совета партии. Ветеран АТО/ООС, пишет Википедия.
Бои на Харьковском направлении - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные провели контрнаступление на Харьковщине, в ходе которого удалось отбить утраченные ранее позиции и освободить украинских пленных. Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада.
Согласно новому отчету американского Института изучения войны (ISW), украинские военные также захватили семь российских позиций к северу от Липцов. Полковник Виталий Саранцев, спикер Харьковской группировки ВСУ, отметил, что российские силы замедлили темпы наступления в районе Волчанска, но продолжают укреплять свои штурмовые группы через внутреннюю ротацию.
Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко добавил, что на Купянском направлении россияне активно используют значительные силы для штурмов, однако их наступление было остановлено Силами обороны Украины.
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