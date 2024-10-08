Идеологу "СВО" светит пожизненное: задержан помощник экс-советника Путина

Дмитрий Чистилин готовил для Кремля материалы с поддержкой вооруженной агрессии РФ.

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Задержан Дмитрий Чистилин / Коллаж: Главред, фото: t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины совместно с иностранными партнерами и Госпогранслужбой провела спецоперацию, в ходе которой задержала Дмитрия Чистилина, который является кремлевским идеологом вооруженной агрессии РФ.

"Фигурант является помощником экс-советника Путина Сергея Глазьева, одного из главных "модераторов" захвата Крыма, Донецкой и Луганской областей и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что в течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию России и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав России.

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"Оказывая помощь российским спецслужбам, злоумышленник стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против нашего государства", - уточняется в сообщении украинской спецслужбы.

/ t.me/pgo_gov_ua

Что известно о деятельности Чистилина и как его задержали

В СБУ отметили, что Чистилин активно участвовал в продвижении интересов Кремля за пределами РФ. Среди прочего он организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.

"Действуя якобы от имени украинской общественности фигурант принимал участие в проведении так называемых круглых столов в европейских странах. В ходе таких мер он распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров", - указывается в сообщении.

В СБУ пояснили, что после участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран.

Сейчас задержанный находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

/ t.me/SBUkr

"В настоящее время документируются факты оказания им содействия военной разведке России, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - добавили в СБУ.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Ранее СБУ обыскала львовского провокатора Стахива, который известен дружбой с коллаборационистами. СБУ и полиция заинтересовались персоной Остапа Стахива и начали обыски у него.

Напомним, что СБУ накрыло руководство проектного института Киева. Служба безопасности Украины разоблачила руководство украинского проектного института. Они помогали агрессорам из России восстанавливать НПЗ после атак украинских дронов.

Как сообщалось ранее, СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУ. Оперативно-боевая группа планировала атаковать Силы обороны Украины с тыла в случае приближения оккупантов к городу в начале большой войны.

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