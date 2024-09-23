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Готовили захват власти в Одессе: СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУ

Руслана Заклинская
23 сентября 2024, 11:36
209
Оперативно-боевая группа планировала атаковать Силы обороны Украины с тыла в случае приближения оккупантов к городу в начале большой войны.
Готовили захват власти в Одессе: СБУ обезвредила боевую группу российского ГРУ
СБУ сорвала планы РФ захватить Одессу / Коллаж: Главред, фото: СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с ГБР нейтрализовала оперативно-боевую группу военной разведки РФ. Задержаны руководитель группы и его помощник, которые планировали захватить власть в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

У злоумышленников изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилеты, шлемы и другое тактическое снаряжение.

Следствие установило, что эта группа готовилась к захвату государственных учреждений в Одесской области в начале полномасштабного вторжения РФ. После неудач на фронте их перевели в режим ожидания, а летом 2024 года активировали для выполнения новых задач.

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Возглавлял группу 49-летний житель временно оккупированного Крыма, который переехал в Одессу после аннексии полуострова и начал формировать подпольные отряды под видом общественных организаций. Они планировали атаковать Силы обороны Украины с тыла в случае приближения оккупантов к городу.

"Для общественности ОО занимались вопросами военной истории, экологии и юриспруденции, а на самом деле создали подпольные группы: снайперов, разведки, связи, оперативного обеспечения и одну из основных - штурмовую группу. В подборе потенциальных кандидатов фигуранты отдавали предпочтение гражданам со специальными навыками, опытом ведения боевых действий или узкопрофильным специалистам", - рассказали в СБУ.

Сотрудники СБУ также изъяли у злоумышленников инструкции по подрывной деятельности, холодное оружие с логотипом российских спецслужб и компьютерную технику с доказательствами преступлений.

Участники группы завербовали более 20 человек, которые действовали по принципам военной иерархии. По словам следователей, в случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации РФ.

СБУ задокументировала преступную деятельность и сорвала планы врага. Все фигуранты сейчас находятся под стражей. Задержанным предъявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: Одеська обласна прокуратура
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: Одеська обласна прокуратура
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: Одеська обласна прокуратура
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ
  • СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі
    СБУ нейтралізувала російську бойову групу в Одесі Фото: СБУ

Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Операции Службы безопасности Украины - последние новости

Напомним, СБУ разоблачила руководство ведущего проектного института нефтяного профиля в Киеве, которое помогало России восстанавливать нефтеперерабатывающие заводы после атак украинских дронов. Чиновники подготовили документацию для реконструкции трех ключевых НПЗ по заказу РФ,

Также военные подразделения М2 Центра специальных операций СБУ поразили российский вертолет Ми-8 FPV-дроном в Курской области. Блогер и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что экипаж вертолета погиб.

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины задерживает всех, кто поджигает автомобили военных, чтобы продемонстрировать, что наказание неизбежно. Политолог Алексей Голобуцкий отметил, что цель российских спецслужб - посеять уныние в армии и обществе.

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СБУ ГРУ российские спецслужбы война России и Украины
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