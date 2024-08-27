Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

Украинцев интересует вопрос, несут ли ВСУ сильные потери в Курской области. Ответ дал полковник СБУ.

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Потери Украины не такие космические, как у РФ / Коллаж: Главред, карты ISW, фото: h ttps:// t.me/landforcesofukraine

Сногсшибательная операция ВСУ в Курской области - едва ли не самое эффективное наступление за всю войну. Однако любой стратегический рывок имеет свою цену - это жизни воинов. Полковник СБУ Роман Костенко посетил программу "Рандеву" на канале YouTube журналистки Янины Соколовой и ответил на вопрос о том, какие потери несут ВСУ на Курщине.

Журналистка Янина Соколова прямо спросила Романа Костенко:

"Какова цена наших успехов в Курской области? У нас там много потерь?"

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Костенко, в свою очередь, поинтересовался: "Здесь такой вопрос: мне ответить как политик или военный?"

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Телеведущая очертила, что оценить потери наших героев и россиян стоит с позиции военного.

"Скажу с точки зрения военной, если принять во внимание, как бы применяли эти бригады на других направлениях, например, на Торецком, и каких успехов мы там достигли бы и что мы здесь достигли за это время. Я несколько дней назад оттуда приехал, поэтому могу сказать, что наши потери даже меньше, чем мы ожидали, они небольшие. Я говорю по состоянию на тогда, когда я там был, и учитывая ту работу, которую ребята сделали".

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Комментируя тему демобилизации, народный депутат откровенно сообщил, что закон будет разработан не раньше осени, в нем будут прописаны механизмы.

При этом он подчеркнул, что не стоит ожидать демобилизации даже в следующем году.

Курская операция ВСУ - последние новости

Недавно полковник СБУ также объяснил, как будет развиваться Курская операция. Костенко отметил, что основная цель Курской операции заключается в том, чтобы заставить российские войска реагировать на боевые действия на новом фронте.

Аналитики американского Института изучения войны подтверждают, что после старта операции на Курщине, командование РФ загнали. Скорее всего, командование РФ продолжает выводить оккупационные войска из Украины для усиления группировки на территории Курской области.

В свою очередь, у Путина разразились мрачной угрозой Украине из-за Курской области. Кремлевский рупор Дмитрий Песков жалуется, что военная операция ВСУ в Курской области, мол, не останется без ответа.

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