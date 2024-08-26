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Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине - Forbes

Юрий Берендий
26 августа 2024, 13:16
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Журналисты отмечают, что российское военно-политическое командование приняло решение "обменять" часть Курской области на территории Востока Украины.
Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине - Forbes
Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине - что известно / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российское военно-политическое командование для отражения атаки украинских войск в Курской области решило не перебрасывать для защиты собственных границ воинские подразделения с Востока Украины, ограничившись молодыми и плохо подготовленными призывниками. Об этом говорится в материале Forbes.

Журналисты отмечают, что Кремль оставил свои самые боеспособные войска на Востоке Украины для продолжения наступательной операции, в частности на Покровском направлении.

"По сути, Россия обменивает Курск на часть восточной Украины. Украина обменивает часть востока на Курск. Стоит ли этот компромисс того - политический вопрос, на который ни одна из сторон не имеет легкого ответа", - говорится в материале.

видео дня

По данным Forbes, в пятницу российская пехота зашла в Новогродовку, что в 11 километрах к востоку от Покровска, и подбила украинский танк выстрелом из гранатомета.

Покровск, расположенный на ключевых украинских линиях снабжения к западу от Донецка, находится под растущей угрозой после нескольких недель усиления российских позиций.

Аналитики предсказывали такое развитие событий. В конце июля украинская аналитическая группа Frontelligence Insight назвала ситуацию вокруг Покровска "критической", еще до того, как россияне захватили дополнительные села на пути к городу, в частности Орловку и Николаевку.

"Даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 "Абрамс" не смогла остановить российское наступление", - делают вывод журналисты.

В то же время согласно данным проукраинской разведывательной группы, российские потери в этом секторе были "значительными".

"На Покровском направлении противник начинает испытывать дефицит ресурсов. За две недели количество направлений наступления сократилось с семи до трех", - отмечает Украинский центр оборонных стратегий.

Однако, журналисты делают вывод, что даже медленное и ограниченное российское продвижение все равно остается угрозой, и риск падения Покровска растет.

В издании считают, если это приведет к большему обвалу украинской обороны на востоке, украинское командование может пожалеть о начале Курской операции.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации в Покровске

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продвинулись вперед на нескольких участках фронта в Донецкой области, сообщает мониторинговая группа DeepState.

Российские войска активно наступают на Покровском направлении в Донецкой области. Местные власти призывают жителей немедленно эвакуироваться, поскольку враг подходит ближе. У жителей Мирнограда осталось всего несколько дней для выезда из города, отметил исполняющий обязанности Мирноградского ГОА Юрий Третьяк.

Генерал-лейтенант и военный эксперт Игорь Романенко заявил, что ситуация на Покровском направлении фронта требует изменений в стратегии из-за ее ухудшения.

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