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Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

Ангелина Подвысоцкая
20 августа 2024, 01:47
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Местные власти призывают людей эвакуироваться из-за сильных артиллерийских обстрелов и приближения российских оккупантов к городу.

эвакуация, Мирноград
У жителей Мирнограда есть всего несколько дней на эвакуацию из-за приближения оккупантов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Покровском направлении в Донецкой области. Местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться, так как враг уже близко. Так, например, у жителей Мирнограда есть лишь несколько дней, чтобы успеть выехать из города. Об этом заявил исполняющий обязанности Мирноградской МВА Юрий Третьяк, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что уже было принято решение о закрытии магазинов и рынков, а также об эвакуации учреждений и предприятий города. В Мирнограде закрываются даже аптеки и действует усиленный комендантский час с 15:00 до 11:00.

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Он призывает людей выезжать, ведь ситуация остается очень напряженной и может значительно ухудшиться. Следует отметить, что Мирноград размещен перед Покровском, где у людей есть немного больше времени на эвакуацию.

"Если у Покровска еще есть две недели, по расчетам, то у Мирнограда этих недель нет. У Мирнограда остаются считанные дни, может, день-два-три. Потому что мы уже ощущаем третий день даже артиллерийские обстрелы... Призываю всех жителей прилегающих к линии фронта территорий, а особенно семьи с детьми и маломобильными родственниками, не медлить с эвакуацией и в ближайшее время выехать в более безопасные регионы Украины", - сказал Третьяк.

Сообщается, что в конце прошлой недели в Мирнограде оставалось около 20 тысяч человек, из которых около тысячи - дети. В городе до сих пор остаются люди, которые отказываются от эвакуации.

Начальник Покровской МВА Сергей Добряк отмечал, что в самом Покровске увеличились темпы эвакуации. Ежедневно из города выезжает 500-600 человек. Из-за быстрого продвижения российских оккупантов, у жителей Покровска есть только неделя-две на то, чтобы выехать в безопасное место.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации.

До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщал, что ситуация на Покровском направлении фронта остается тяжелой. Враг применяя различные тактики непрерывно пытается продвигаться в сторону Покровска.

Руководитель МВА Сергей Добряк заявлял, что российские оккупанты приблизились к городу Покровск в Донецкой области. Войска РФ находятся всего в 10 км от окраин города.

Кроме того, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин говорил, что целью российского наступления в Донецкой области остается город Покровск и Мирноград. Враг безуспешно пытается прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

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