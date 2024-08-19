Осталась неделя-две: украинцев призвали срочно выезжать из Покровска

В Покровске сейчас работают все государственные сервисы и службы, но уже вскоре их работу придется прекращать из-за продвижения врага.

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Украинцев призвали срочно выезжать из Покровска / коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap.live

Поскольку армия страны-агрессора России продолжает свое продвижение в сторону Покровска, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию. Местные власти призывают людей выехать как можно быстрее. Об этом сообщил начальник Покровской МВА Сергей Добряк в эфире "Свобода Утро".

Он подчеркнул, что темпы эвакуации из города увеличились, теперь из него выезжает ежедневно по 500-600 местных жителей.

Кроме того, начальник МВА прогнозирует, что уже на этой неделе будет введена принудительная эвакуация детей. Он отметил, что в городе до полномасштабной войны было 13 700 детей.

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"Сейчас в громаде остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - заявил Добряк.

По его словам, примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом.

"Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом", - сообщил начальник МВА.

Он также добавил, что государство имеет ресурс вывозить в день как минимум 1000 человек.

Местные власти призывают эвакуироваться людям как можно быстрее, чтобы это происходило в спокойном режиме. Добряк отметил, что в Покровске сейчас работают все государственные сервисы и службы, но уже вскоре их работу придется прекращать из-за продвижения российских захватчиков в сторону города.

Покровск / Инфографика: Главред

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты круглосуточно штурмуют позиции украинских военных на Покровском направлении. Враг продвигается благодаря использованию новой тактики.

Пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Украины Николай Коваль заявил, что после "мясных штурмов", где россияне бросают пехоту, за ними следуют более подготовленные группы. Силы обороны Украины сдерживают их наступление, но это требует значительных усилий.

Кроме того, руководитель МВА Сергей Добряк ранее говорил, что войска РФ находятся всего в 10 км от окраин города.

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