Украинский фронт продолжает крошиться: РФ еще ближе к Покровску - Bild

В начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, теперь расстояние значительно ближе, говорит Рёпке.

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РФ осталось 13 километров до Покровска / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Войска страны-агрессора России на востоке медленно приближаются к Покровску, до города им осталось 13 километров. Об этом сообщает Bild.

Издание напоминает, что после взятия Авдеевки в феврале россияне стали наступать на северо-запад, и ближайший крупный город на этом направлении - Покровск. Это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также обеспечиваются другие передовые части.

Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отметил, если в начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, то сейчас они приблизились к городу на 13 км, взяв еще два населенных пункта.

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"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы вторжения захватили [поселок] Желанное и [село] Орловка и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска", - пишет Рёпке.

Покровск / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация в Покровске - что известно

Напомним, ранее Юлиан Рёпке сообщал, что российские оккупанты захватили село Сергеевка Донецкой области. Тогда до Покровска осталось 15 км.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорил, что российские оккупанты хотят перерезать трассу Покровск - Константиновка.

В ночь на 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

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