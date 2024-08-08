Ситуация обостряется: оккупантам осталось 15 км до Покровска - BILD

После взятия Авдеевки в феврале этого года оккупанты стали наступать дальше на северо-запад и ближайший крупный город на этом направлении - Покровск.
Издание BILD сообщает, что когда-то там проживало 80 тыс. человек, а сейчас это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также обеспечиваются другие передовые части украинских войск.
Отмечается, что еще в начале года российские оккупанты были в 38 км от Покровска, а сейчас они приблизились к нему на 15 км, взяв очередное село.
"Российские оккупанты захватили село Сергеевка Донецкой области. До Покровска осталось 15 км", - сообщил эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
По его словам, скорость продвижения оккупантов на этом направлении достигает 5 км в неделю, а украинская оборона "частично разрушается".
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Ситуация в Покровске - последние новости
Напомним, в Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери.
Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорил, что сейчас российские оккупанты хотят перерезать трассу Покровск - Константиновка.
Кроме того, аналитики мониторингового канала DeepState сообщали, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.
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