Штурмы РФ заканчиваются провалом: офицер о ситуации на Покровском направлении

Несмотря на напряженную ситуацию на Покровском направлении напряженная, Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и контролировать позиции.

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ВСУ отбивают штурмы оккупантов в Покровске/Коллаж Главред, Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российские оккупанты хотят перерезать трассу Покровск - Константиновка.

"Ситуация характеризуется, если коротко, напряженной, но контролируемой непосредственно с нашей позиции. Почему? Потому что мы несмотря на преимущество врага в личном составе, преимущество врага в артиллерийских снарядах, в других видах вооружения, мы не даем им выполнить те задачи, которые они себе ставят, которые ставит им их командование", - сказал офицер.

Цехоцкий также отметил, что из-за постоянных атак враги несут потери.

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"Есть просто пехотные штурмы - говорю за 3-4 месяца - которые мы сегодня наблюдаем на нашем направлении. Есть период, когда они, накопив технику, пробуют сделать ударный кулак и этой техникой ударить в одном месте. В это же время пехота идет в другом месте, группа до взвода, человек 30. Июль можно характеризовать как постоянные штурмы по всей линии фронта. То есть на все позиции абсолютно одновременно, волна за волной шли 5-6 человек, где-то 10 человек", - сказал он.

Агрессоры в момент выдвижения на линию боевого соприкосновения изменили тактику и теперь активно используют мотоциклы, делится офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им.

"Таким образом они надеются проскочить наши FPV-дроны. Естественно, артиллерией по одному мотоциклисту стрелять не будешь. Но опять же, пилоты их, скажем, вычислили в этих маневрах, и очень успешно мы их уничтожаем вместе с их мотоциклами", - сказал Цехоцкий.

Также Сергей Цехоцкий доложил, что буквально неделю назад оккупанты пытались проводить штурмы с применением бронетехники.

"Бронетехники в количестве до 40 единиц, где-то 38 мы насчитали. БМП, танки, МТЛБ - это для подвоза личного состава, пошли в атаку и абсолютно за кратчайший период времени уже там остатки бежали обратно. Проходит 3 дня, пехота, 4 единицы БМП в районе населенного пункта Красногоровка пошли в атаку. То же самое. Первый выстрел, четвертая БМП успела убежать, 3 сгорели на месте, даже с экипажем некоторые. Вот такая ситуация. И это вот каждый день", - сказал Цехоцкий.

Что известно о наступлении РФ на Востоке - последние новости

Из-за того, что командование РФ осознает невозможность захвата Харькова, агрессоры сконцентрировали силы на Востоке. Сергей Цехоцкий пояснил, что конечный результат российского наступления заключается в том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка рассказывал, что определенные успехи врага на Покровском направлении обусловлены тем, что оккупанты прокладывают себе путь к своим целям большим количеством своих погибших и раненых.

А тем временем глава Торецкого ГОА Василий Чинчик заявил, что ситуация в Торецке осложнилась - враг подошел вплотную к городу.

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