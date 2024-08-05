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"Это конечный результат": в ВСУ назвали цели российского наступления на Востоке

Юрий Берендий
5 августа 2024, 08:17
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Российское военное командование понимает невозможность захвата Харькова и пытается сконцентрироваться на оккупации Донецкой и Луганской областей.
'Это конечный результат': в ВСУ назвали цели российского наступления на Востоке
Россияне "мечтают" об оккупации двух областей Украины / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты активизировали наступательные операции на Покровском направлении и продвигаются к трассе Покровск-Константиновка. Цель российского наступления на Востоке Украины заключается в полной оккупации 2 областей. Об этом рассказал офицер бригады Сергей Цехоцкий в интервью Radio NV.

По его словам, конечный результат российского наступления заключается в том, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Все остальные попытки... Была угроза на харьковском направлении. Думаю, их генералы - (глава Генштаба РФ Валерий - ред.) Герасимов и другие, которые сидят, планируют операции, - очень прекрасно понимают, что город Харьков им не по зубам", - указывает военный.

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Он также добавил, что враг может разрушать и уничтожать Харьков, однако захватить этот город у российских войск не удастся. Цехоцкий отмечает, что в случае начала уличных боев, у россиян "из каждого окна по ним будет лететь коктейль Молотова".

"А для того, чтобы оправдать цели этой так называемой "СВО", им надо что-то сказать: "Мы спасли, восемь лет "дамбили бамбас". И на этом уже закапываться в траншеи и пытаться выйти на какие-то переговоры. Это, с их стороны, то, о чем они мечтают", - подчеркнул он.

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Наступление РФ на Востоке Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики OSINT-проекта DeepState сообщили, что по состоянию на 4 августа 2024 года российские штурмовые отряды пересекли канал Северский Донец - Донбасс в городе Часов Яр Донецкой области и закрепились в микрорайоне Октябрьский.

Пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик заявила, что российские оккупанты непрерывно штурмуют Покровское направление фронта. По ее словам, было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми.

Военно-политический обозреватель и ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий отметил, что боев за большую Донецкую агломерацию (Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка) не избежать, и они могут продолжаться месяцами или даже годами.

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