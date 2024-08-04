Бои могут длиться даже годами: Дикий сделал неутешительный прогноз по Донбассу

Бои в городской застройке будут означать, что десятки тысяч людей надо будет эвакуировать, а впоследствии отстраивать целые огромные города, говорит Дикий.

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Дикий сделал неутешительный прогноз о боях на Донбассе / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Боев за большую Донецкую агломерацию (Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка) уже не избежать, и продолжаться они могут долгие месяцы и даже годы. Об этом заявил военно-политический обозреватель, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, передает 24 канал.

По его словам, разрушать многоэтажные дома бомбами значительно дольше, чем полевые укрепления солдат. Он также добавил, что несмотря на это, многие наши города существуют только на карте.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что россияне могут дойти до крупных населенных пунктов Донетчины, которые станут непосредственно зоной боевых действий. То есть из прифронтовых городов они превратятся в линию по которой идет фронт. Но там враг может остановиться надолго.

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"Вспомним Бахмут, Авдеевку - в обоих случаях закончилось тем, что россияне просто снесли эти населенные пункты и так их заняли. Но Авдеевка с населением до войны 16 000 тысяч человек забрала у оккупантов 4 месяца, а Бахмут с населением до 70 000 тысяч забрал 10 месяцев", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, что то же самое повторяется сейчас в Часовом Яру. К этому населенному пункту враг дошел достаточно стремительно, но когда "уперся" в городскую застройку, то остановился. Последние 3 месяца бои идут в восточных кварталах и даже до центра города противник не дошел.

"Поэтому городская застройка - это гораздо лучше, чем любая специально возведенная фортификация. Прежде всего потому, что ее просто больше", - продолжает Дикий.

Он также упомянул, что с другой стороны, бои в городской застройке будут означать, что десятки тысяч людей надо будет эвакуировать, а впоследствии отстраивать целые огромные города.

"Нам уже не миновать боев за большую Донецкую агломерацию: Покровск, Константиновка, возможно, даже Славянск, Краматорск, Дружковка. Но бои за эту агломерацию могут занять очень долгие месяцы с вариантом на годы", - подытожил ветеран российско-украинской войны.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Бои на Донецком направлении - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, сейчас одна из ключевых задач армии страны-агрессора России на Восточном направлении - это перерезать трассу Покровск - Константиновка. Эта трасса является крайне важной, ведь питает Часов Яр и часть Бахмута. Сейчас для Константиновки есть реальная опасность с нескольких направлений.

Офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что в Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери.

Боец 68-й отдельной егерской бригады Александр с позывным "Рено" сказал, что Силам обороны Украины пока не удалось найти эффективный способ, который помог бы окончательно остановить противника на Покровском направлении. Оккупанты не прекращают попытки давления, их главные маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях.

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