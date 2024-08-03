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Опасность с нескольких направлений: РФ хочет перерезать важную трассу - Попович

Мария Николишин
3 августа 2024, 12:14
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Прежде всего опасность для Константиновки есть из Часового Яра, который россияне будут пытаться обходить с юга и севера.
Опасность с нескольких направлений: РФ хочет перерезать важную трассу - Попович
РФ хочет перерезать важную трассу Покровск - Константиновка / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Сейчас одна из ключевых задач армии страны-агрессора России на Восточном направлении - это перерезать трассу Покровск - Константиновка. Эта трасса является крайне важной, ведь питает Часов Яр и часть Бахмута. Сейчас для Константиновки есть реальная опасность с нескольких направлений. Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович, передает 24 Канал.

По его словам, вблизи Покровска и Константиновки есть перекресток важных трасс, которые соединяют эти города с еще большими. Например, в случае Покровска идет дорога на Павлоград, а дальше на Днепр. Из Константиновки на Краматорск, Славянск, а дальше Изюм, Харьков.

"Представьте, с какими логистическими сложностями придется столкнуться, чтобы организовать поставки, если эта трасса будет перерезана. Это можно сделать (перерезать трассу - ред.) из района Воздвиженки и Тимофеевки", - отметил Попович.

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Он отметил, что прежде всего опасность для Константиновки есть с Часового Яра, который россияне будут пытаться обходить с юга и севера. Напряженная ситуация в районе Калиновка. Оккупанты пытаются там атаковать и местами были сообщения о том, что к северу от Часового Яра противнику удалось даже перейти канал.

"Пока нет данных о том, удалось ли их выбить оттуда. Однако в целом нет информации о продвижении возле Калиновки. Вероятно, там сейчас идут бои и ситуация напряженная", - подчеркнул военный обозреватель.

Попович также добавил, что для Константиновки есть еще одна угроза со стороны Нью-Йорка. Если враг прорвется в город, то там тоже есть дорога, которая доходит до трассы Покровск - Константиновка.

"Будем надеяться, что не удастся, хотя вероятность существует и она далеко не нулевая, что что-то все же оккупантам удастся сделать - или перерезать эту трассу и усложнить логистику, или прорваться через канал и оккупировать Часов Яр", - подчеркнул он.

Кто такой Денис Попович?

Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине уже более трех месяцев продолжается активная фаза боев на Покровском направлении фронта. Там оккупанты несут большие потери.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Покровское направ ление направление требует особого внимания и усиленного ответа российским оккупантам.

Кроме того, аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

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