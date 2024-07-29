Под угрозой стратегическая трасса: РФ может перерезать маршрут ВСУ – Reuters

К северо-востоку от Покровска российские войска продвинулись еще ближе к стратегической трассе.

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ВСУ отражают вражеские атаки на востоке / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

На Покровском направлении российские оккупанты приближаются к ключевому украинскому маршруту снабжения на востоке.

Как говорится в сообщении Reuters, Покровск является важным транспортным узлом, который находится на главной дороге, которая служит важным маршрутом снабжения для других находящихся в состоянии боевых действий украинских форпостов, таких как города Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

"На сегодняшний день город находится в 20 км (12 милях) от линии фронта", — сообщил американскому радио Radio Free Europe глава военной администрации города Сергей Добряк. видео дня

Уточняется, что к северо-востоку от города российские войска продвинулись еще ближе к стратегической трассе. В субботу Москва взяла под контроль село Лозоватское, которое находится примерно в 6 км от шоссе.

Недавно Москва заявила о захвате трех населенных пунктов к востоку от Покровска. Украинская сторона сообщение не комментировала.

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Напомним, как сообщалось, российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.

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