Россия 'сточила' 90% своего ресурса под Харьковом: наступление обошлось большой ценой

Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, цитирует заместителя командира ОТГ "Харьков" Виктора Солимчука АрмияИнформ.
Речь идет о потерях врага с начала его наступления в течение последних двух месяцев. Еще 45 оккупантов сдались в плен.
"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", - сообщил Солимчук.
За это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.
Их 83 десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.
Россиянам уже приходится снимать подразделения с других направлений, вводить резервы и привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.
Несмотря на это, ВС РФ все еще имеют "достаточно серьезный" наступательный потенциал.
Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах продолжается подготовка штурмовых групп, сказал Солимчук.
Потери России в войне с Украиной - актуальные данные
Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить по состоянию на июль около 82 тысяч российских оккупантов . Эта цифра округляет потери российских войск (погибшими и ранеными) в пределах Донецкой и Луганской областей за период боев с апреля по июнь 2024 года.
Только в боях за Часов Яр россияне положили тысячи солдат.
По подсчетам The Economist, потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны.
Наибольшие потери зафиксированы среди россиян в возрасте от 35 до 39 лет - 27 тысяч военных с февраля 2022 года. В то же время самыми серьезными в процентном соотношении стали потери мужского населения страны-агрессора в возрасте 45-49 лет.
Но РФ имеет живую силу и боеприпасы, чтобы проводить интенсивные боевые действия, как сейчас, еще в течение 2-3 лет, заявил директор Defense Express Сергей Згурец.
"Сейчас линия фронта 940 километров, 10 участков, 3 наиболее активных. Думаю, что Россия будет иметь возможность 2 года давить в таком формате", - отметил он.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.
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