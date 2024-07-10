Россия 'сточила' 90% своего ресурса под Харьковом: наступление обошлось большой ценой

Столько вражеских солдат было уничтожено в течение последних двух месяцев.

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РФ продолжает нести большие потери в мясных штурмах / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", instagram/libkos

Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, цитирует заместителя командира ОТГ "Харьков" Виктора Солимчука АрмияИнформ.

Речь идет о потерях врага с начала его наступления в течение последних двух месяцев. Еще 45 оккупантов сдались в плен.

"То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%", - сообщил Солимчук.

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За это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, "сточили" 83-й, 157-й танковый полки.

Их 83 десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери, иногда по несколько десятков человек в сутки, что подтверждается и пленными, и в радиоперехватах.

Россиянам уже приходится снимать подразделения с других направлений, вводить резервы и привлекать так называемые добровольческие православные коммуно-фашистские бригады.

Несмотря на это, ВС РФ все еще имеют "достаточно серьезный" наступательный потенциал.

Враг перегруппировывается, восстанавливает силы и логистику, а в тылах продолжается подготовка штурмовых групп, сказал Солимчук.

Потери России в войне с Украиной - актуальные данные

Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить по состоянию на июль около 82 тысяч российских оккупантов . Эта цифра округляет потери российских войск (погибшими и ранеными) в пределах Донецкой и Луганской областей за период боев с апреля по июнь 2024 года.

Только в боях за Часов Яр россияне положили тысячи солдат.

По подсчетам The Economist, потери РФ в Украине уже превышают количество потерь агрессора России во всех ее войнах за период после Второй мировой войны.

Наибольшие потери зафиксированы среди россиян в возрасте от 35 до 39 лет - 27 тысяч военных с февраля 2022 года. В то же время самыми серьезными в процентном соотношении стали потери мужского населения страны-агрессора в возрасте 45-49 лет.

Но РФ имеет живую силу и боеприпасы, чтобы проводить интенсивные боевые действия, как сейчас, еще в течение 2-3 лет, заявил директор Defense Express Сергей Згурец.

"Сейчас линия фронта 940 километров, 10 участков, 3 наиболее активных. Думаю, что Россия будет иметь возможность 2 года давить в таком формате", - отметил он.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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