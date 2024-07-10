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Сколько лет россияне смогут вести боевые действия: Згурец ошеломил прогнозом

Мария Николишин
10 июля 2024, 11:35
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Украине нужно найти эффективное противодействие врагу, которое основывается на использовании дальнобойных систем, говорит Згурец.
Сколько лет россияне смогут вести боевые действия: Згурец ошеломил прогнозом
Сколько лет россияне смогут вести боевые действия / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", УНИАН

Нужно настраиваться на долговременную войну на истощение врага. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Эспрессо".

"РФ имеет живую силу и боеприпасы, чтобы проводить интенсивные боевые действия, как сейчас, еще в течение 2-3 лет. То есть личного состава, мотивированного за деньги и боеприпасов у врага хватит. Речь идет о проведении интенсивных действий, которые есть сегодня. Сейчас линия фронта 940 километров, 10 участков, 3 наиболее активных. Думаю, что Россия будет иметь возможность 2 года давить в таком формате", - отметил он.

По словам военного эксперта, Украине нужно найти эффективное противодействие врагу, которое основывается на использовании дальнобойных систем.

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"Вопрос в том, чтобы мы нашли эффективное противодействие, которое основывается на использовании дальнобойных систем, увеличении использования артиллерии и изменения тактических подходов, которые мы сейчас используем для контрнаступательных действий, которые порой являются уязвимыми для нашей пехоты. То есть настраиваемся на долговременную войну на истощение. Решения, которые сейчас принимаются на саммите НАТО, частично, нам в этом помогут", - подчеркивает Згурец.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов. Эта цифра определяет потери российских войск (погибшими и ранеными) в пределах Донецкой и Луганской областей за период боев с апреля по июнь 2024 года.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин заявил, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях.

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