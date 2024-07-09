Оккупанты пытаются взять под контроль два населенных пункта - DeepState

Сегодня на участке возле Новоселовки Первой - очередной тяжелый день, сообщают в DeepState.

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Оккупанты пытаются взять под контроль два населенных пункта / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, DeepState

Войска страны-агрессора России пытаются закрепиться в Новоселовке Первой, а также взять под полный контроль Евгеновку на Покровском направлении. Об этом сообщает DeepState в Telegram.

Отмечается, что сегодня на участке возле Новоселовки Первой - очередной тяжелый день. Россияне с востока и севера пытаются войти в населенный пункт.

"Тяжелая ситуация и в окрестностях Евгеновки, где противник проводил штурмовые действия с целью вытеснить Силы Обороны из села и окружающих посадок. Ситуация возле последнего села уточняется", - говорится в сообщении DeepState.

видео дня

Направления наступления оккупантов / фото: DeepState

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин заявил, что на фронте произошел существенный рост штурмовых действий на Купянском и на Лиманском направлениях.

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