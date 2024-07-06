Военный раскрыл угрозы, если россияне дойдут до трассы Покровск - Константиновка

Боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск - Константиновка.
Минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны, но есть и другие пути, которыми можно строить логистику для военного обеспечения.
Евгений Иевлев для 24 канала рассказал, если оккупантам все же удастся выйти на эту трассу, то украинские военные будут иметь и другой путь, чтобы доехать до Константиновки.
"Донбасс в войне не два с половиной, а десять лет. За это время создано очень много троп. Враг не сможет захватить и контролировать все. В полях есть пути, которые еще лучше чем асфальтированные дороги", - подчеркнул военный.
В ВСУ не хотят допускать, что противнику удастся добраться до трассы Покровск - Константиновка, но если когда-то это случится, то такая ситуация, по словам бойца ВСУ, не создаст слишком серьезные логистические проблемы.
Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это существенно не влияет.
Напомним, что ВСУ перехватили тактическую инициативу - командир батальона раскрыл ситуацию на Харьковщине. "Противник постоянно проводит обратные ударно-штурмовые действия на Харьковщине. Главная цель - выбить Силы обороны с позиций, которые удалось отбить.
Российские оккупанты попали в окружение. В ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
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