Военный раскрыл угрозы, если россияне дойдут до трассы Покровск - Константиновка

Минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка.

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Что происходит на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что россияне штурмуют позиции украинских военных в Донецкой области. В результате постоянных атак возникает угроза захвата трассы Покровск - Константиновка.

Минометный огонь противника достает до позиции украинских военных вблизи трассы Покровск - Константиновка. Она является стратегически важной для Сил обороны, но есть и другие пути, которыми можно строить логистику для военного обеспечения.

Евгений Иевлев для 24 канала рассказал, если оккупантам все же удастся выйти на эту трассу, то украинские военные будут иметь и другой путь, чтобы доехать до Константиновки.

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"Донбасс в войне не два с половиной, а десять лет. За это время создано очень много троп. Враг не сможет захватить и контролировать все. В полях есть пути, которые еще лучше чем асфальтированные дороги", - подчеркнул военный.

В ВСУ не хотят допускать, что противнику удастся добраться до трассы Покровск - Константиновка, но если когда-то это случится, то такая ситуация, по словам бойца ВСУ, не создаст слишком серьезные логистические проблемы.

Евгений Иевлев добавил, что эта трасса военно очень важна, потому что с нее открываются рубежи в право на Константиновку, а влево на Покровск, однако на логистику это существенно не влияет.

Напомним, что ВСУ перехватили тактическую инициативу - командир батальона раскрыл ситуацию на Харьковщине. "Противник постоянно проводит обратные ударно-штурмовые действия на Харьковщине. Главная цель - выбить Силы обороны с позиций, которые удалось отбить.

Российские оккупанты попали в окружение. В ISW рассказали, что происходит в Волчанске. Силы обороны контролируют все подступы к Агрегатному заводу в центре города и окружили подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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