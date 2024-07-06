Боятся 'ударного кулака' ВСУ: РФ наращивает оборонительные позиции в Крыму - АТЕШ

Оккупанты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно, говорят партизаны.

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РФ массово наращивает оборонительные позиции в Крыму / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Партизаны фиксируют постоянное увеличение количества оборонительных позиций вдоль побережья Крыма. Среди россиян ходят слухи о так называемом "ударном кулаке", который якобы готовят ВСУ. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

"Пока оккупационные власти убеждают население в том, что угрозы десантной операции ВСУ нет, количество оборонительных недостроек вдоль береговой линии растет с каждым днем", - говорят партизаны.

Отмечается, что в Евпатории и Ялте, оккупанты привлекают гражданских подрядчиков к оборудованию огневых, оборонительных позиций, которые выглядят очень карикатурно.

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"Среди военнослужащих ВС РФ ходят слухи о том, что Силы обороны Украины формируют так называемый "ударный кулак" для осеннего прорыва в сторону Крыма и перерезания сухопутного коридора на Херсонском направлении", - утверждают партизаны.

Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Ситуация в Крыму - что известно

Напомним, 1 июля во временно оккупированном Россией Крыму прогремела серия взрывов. В частности, "громко" было в Севастополе и в Балаклаве.

Кремлевские паблики утверждали, что в результате атаки на Севастополь якобы ликвидированы 26 российских военнослужащих, еще около 20 ранены, 4 - в тяжелом состоянии.

Ранее, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал вопрос о том, смогут ли украинские силы уничтожить новейший российский комплекс С-500 в захваченном Крыму. По его словам, ведется работа по нейтрализации систем ПВО страны-агрессора в Крыму.

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