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"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

Алексей Тесля
25 июня 2024, 08:35
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РФ ответственна за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч людей, подчеркнул Патрик Райдер.
'Пусть прекращает войну': в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму
В США прокомментировали удары по целям в Крыму / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Украина сама выбирает цели для атак по объектам РФ, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя обвинения России в причастности США к украинским ударам по Крыму.

"Важно оглянуться назад, именно к незаконному вторжению России в Украину, важно оглянуться назад и посмотреть на то, как мы дошли до того, что имеем сегодня. И если они (РФ - Ред.) обеспокоены жертвами среди своих войск, то пусть прекращают эту войну и возвращают суверенную территорию Украины, а не вводят туда свои войска без надобности", - подчеркнул он в ходе брифинга, передает "Европейская правда".

Он также напомнил, что именно Россия несет ответственность за вторжение в Украину, что привело к гибели тысяч невинных украинцев.

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Позиция Госдепа США

В свою очередь помощник госсекретаря США Джон Басс отметил, что Украина в своих наступательных операциях "сводит к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения".

"Что касается сообщений о жертвах среди гражданского населения в Крыму, США глубоко сожалеют о потере любой гражданской жизни, любых невинных убитых во время конфликта. Я не могу говорить о правдивости обвинений Москвы, но если они правдивы в этом случае, я считаю, что важно подчеркнуть: мы видим, как Украина использует свои наступательные возможности", - цитирует его "Голос Америки".

Басс отметил, что Вооруженные силы Украины "принимают значительные меры, чтобы свести к минимуму угрозу жертв среди гражданского населения, и это заметно контрастирует с характером жестокой войны России с первого дня".

По его словам, невозможно сравнить потери гражданского населения в России с потерей жизней украинцев в результате российских авиаударов по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры. Здесь, по его словам, "существует огромный разрыв, который демонстрирует жестокость войны России, которая продолжается".

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Ракетный удар по Севастополю

Напомним, днем 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные "власти" Севастополя заявляли, что якобы в результате удара погибли четыре человека (в том числе двое детей), 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

При этом оккупанты РФ попали по пляжу в Севастополе снарядами ЗРК "Панцирь". Тем временем ATACMS, как признаются пропагандисты, накрыли тайный объект Черноморского флота. Вместе с тем пропагандисты Кремля не скрывают, что по пляжу прилетело именно от российской ПВО, хвастаясь, что в ином случае жертв было бы намного больше.

В то же время минобороны РФ изменило свою первоначальную позицию и утверждало, что ракеты ATACMS якобы сбили силы ПВО, а одна из ракет "отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города". Обломки, как утверждается, упали в нескольких районах города, в том числе на пляже. Оккупанты возложили ответственность за атаку на США.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Напомним, в Крыму раздались новые взрывы. Оккупационные "власти" заявляли об отражении воздушной атаки. Сообщалось о работе российской ПВО в Севастополе. Согласно "официальной" информации, россиянам удалось сбить 5 "воздушных целей" над территорией города. Некоторые снаряды российской ПВО попали по пляжу с людьми, другие - упали в море.

Стоит отметить, что украинские военные атакуют в Крыму исключительно военные объекты захватчиков. По подсчетам ВСУ, за май и июнь Россия потеряла в Крыму около 15 систем ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

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/ Инфографика Главреда

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