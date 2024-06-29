"Будет много разных сюрпризов": в СБУ намекнули на новую цель ударов в Крыму

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал вопрос о том, смогут ли украинские силы уничтожить новейший российский комплекс С-500 в захваченном Крыму.
По его словам, ведется работа по нейтрализации систем ПВО страны-агрессора в Крыму. Об этом глава СБУ заявил в комментарии "Мы-Украина".
"Всему свое время мы постоянно работаем, в том числе и над враждебными системами ПВО. Конечно, впереди будет много разных сюрпризов", - отметил он.
Ранее стало известно, что на временно оккупированном полуострове россияне разместили новые комплексы С-500.
Кто такой Василий Малюк
Василий Малюк – украинский военный, генерал-майор, кандидат юридических наук, временный исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины с 18 июля 2022 года. Участник боевых действий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, пишет Википедия.
Удары по целям РФ в Крыму - последние новости
Ранее сообщалось о том, что ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму. Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.
Как сообщалось ранее, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.
Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.
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