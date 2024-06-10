Российская ПВО не сбила ни одной ракеты: ВСУ поразили 'жирную' цель в Крыму

Российские радары комплексов С-300/С-400 в трех районах временно оккупированного Крыма срочно прекратили работу, сообщили в Генштабе ВСУ.

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Силы обороны поразили два российских ЗРК С-300 и один С-400 / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Радио Свобода, скриншот из видео

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по зенитным ракетным комплексам России в разных районах временно оккупированного Крыма. Российская ПВО понесла существенные потери. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным ведомства, украинские защитники успешно атаковали зенитный ракетный дивизион С-400 в районе Джанкоя. Также поразили два зенитных ракетных дивизиона С-300 возле Черноморского и Евпатории.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери", - отметили в сообщении. видео дня

После ударов ВСУ российские радары комплексов С-300/С-400 в указанных районах немедленно прекратили работу. Кроме того, во всех трех районах стартовых позиций зенитных ракетных дивизионов оккупантов зафиксировали детонацию боекомплектов.

"Ни одна из наших выпущенных ракет не была перехвачена "высокоэффективной" противовоздушной обороной противника", - подчеркнули в Генштабе.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Взрывы в Крыму - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 10 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Под атаку попали Евпатория и Красноперекопск. Движение по Керченскому мосту было перекрыто, в Джанкойском районе слышали несколько взрывов.

Также в ночь на 8 июня в Крыму прогремели громкие взрывы, о чем сообщили местные жители через Telegram-канал "Крымский ветер". Сначала взрыв почувствовали в Балаклаве, затем во всех районах Севастополя. После этого звуки взрыва слышались в море возле Стрелецкой бухты.

Как сообщал Главред, утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Позже стало известно, что в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир.

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