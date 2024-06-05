Подействовало: русские в панике перебрасывают ПВО в Крым, оголяя другие позиции

Российские оккупанты в срочном порядке перебрасывают установки ПВО в Крым из Мариуполя - все это на фоне успешных ракетных ударов ВСУ по захватчикам на полуострове.
Нетипичную активность военной техники на улицах Мариуполя зафиксировали партизаны местного сопротивления и "АТЕШ".
На опубликованных снимках видно, как по городу в направлении к югу движется колонна военной техники россиян.
Источники партизанов в кругах российских оккупантов объяснили, что осуществляется переброска систем противовоздушной обороны в Крым. В то же время российские позиции ПВО Мариуполя фактически остались без средств поражения ракет и дронов ВСУ.
Взрывы в Крыму - последние новости
В ночь с 29 на 30 мая Служба безопасности Украины поразила комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо СВУ" стоимостью 100 миллионов долларов дронами собственной разработки.
Комплект "Небо СВУ" контролировал участок воздушного пространства над временно оккупированным Крымом в 380 километров и должен был обеспечивать защиту российских военных объектов на территории полуострова.
В те же сутки ВСУ нанесли удар по Керченской переправе, которая была основной логистической ветвью российской группировки в Крыму, в частности для тех российских военных, которые ведут бои на Таврическом направлении.
По подтвержденным данным Генштаба, Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.
Аналитики Bild делают вывод, что удары по паромам во временно оккупированном Крыму могут свидетельствовать о подготовке Украины к удару по Крымскому мосту.
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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