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Серьезные проблемы для РФ: в разведке назвали последствия удара по паромам в Крыму

Юрий Берендий
6 июня 2024, 15:18обновлено 6 июня, 15:49
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В британской разведке отметили, что удар по паромам во временно оккупированном Крыму существенно повлияет на логистику российских войск на юге Украины.
Серьезные проблемы для РФ: в разведке назвали последствия удара по паромам в Крыму
Британская разведка оценила удар по Керченской паромной переправе / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

В ночь на 30 мая Силы обороны нанесли удар беспилотниками по Керченской паромной переправе. В результате операции ГУР МО были поражены и выведены из строя 2 грузовых железнодорожных парома. О последствиях этой атаки говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, данные железнодорожные паромы в связи со строгими ограничениями, действующими на Керченском мосту, вероятно, были основным средством для транспортировки боеприпасов и топлива в оккупированный Россией Крым.

Также отмечается, что РФ применяет автомобильные грузовые паромы для транспортировки тяжелых грузов через Керченский пролив.

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"Сниженная пропускная железнодорожная способность почти наверняка привела к временному прекращению российских военных логистических операций, и потенциально, к поставкам горючего в Крым", - сообщает разведка.

Это, почти наверняка, заставит Россию быстро найти альтернативу железнодорожному паромному сообщению, что может повлиять на ее более широкие морские логистические операции. В противном случае, ей придется ослабить ограничения по использованию железнодорожной части Крымского моста для транспортировки топлива и взрывоопасных грузов.

Разведка отмечает, что атака Украины на паромные переправы и нефтяной терминал подчеркивает уязвимость Керченского пролива перед украинскими ударными средствами, несмотря на значительные усилия, которые Россия вложила в безопасность и противовоздушную оборону.

крымский мост инфографика
Что известно о Крымском мосте / Инфографика: Главред

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Удар по Керченской паромной переправе 29 мая - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным российских источников, в результате удара по оккупированному Россией Крыму в ночь на 30 мая было уничтожено до 7 российских судов. В частности, вероятно было поражено или уничтожено четыре катера, два парома и лоцманский катер.

По данным экспертов Bild, такая атака по временно оккупированному Крыму может свидетельствовать о подготовке Украины к удару по Крымскому мосту.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия не имеет альтернативы Керченскому мосту, поскольку его функционирование является ключевым для военной логистики российской армии.

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