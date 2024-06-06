Часть областей Украины накроют грозы и град: где будет сильная непогода

В большинстве областей будет сухо и солнечно, кое-где температура даже будет достигать +32. Но в части регионов будут дожди, грозы, град и сильный ветер.

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Часть областей Украины накроют грозы и град/ unsplash.com

Погода в Украине в пятницу, 7 апреля, будет преимущественно сухой и солнечной, лишь ряд областей накроют дожди, грозы и град. Ухудшение погодных условий с выпадением осадков будет наблюдаться в западных областях.

Также возможен локальный грозовой дождь в некоторых местах Луганской области. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Кратковременные дожди и грозы, а при грозах шквалы и временами град, предусматриваются 7-го июня только в западных областях Украины. В большинстве областей Украины будет сухо и солнечно, разве что на Луганщине - какие-то локальные грозовые дождики мелькнут", - отметила она.

Ночная температура воздуха будет держаться на уровне от +14 до +19 градусов. А днем столбики термометров будут показывать +24...+29 градусов, в южной части +27...+32 градуса.

На востоке завтра возможны сильные порывы северо-западного ветра, добавила синоптик.

Погода в Украине 7 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 7 июня

В столице Украины 7 июня будет сухой и солнечный день, осадков не ожидается. Температура воздуха будет комфортной - +25...+27 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине будут сильные грозы и дожди - стало известно, в каких областях будет бушевать непогода. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях будут дожди с грозами, но в других - тепло.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла невероятно затяжная магнитная буря. Эта магнитная буря очень сильная. Ее мощность повысилась до почти 7-ми баллов.

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