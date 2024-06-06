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"Ответ будет очень конкретный": НАТО на пороге серьезной эскалации - Глоба

Анна Косик
6 июня 2024, 12:49
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В НАТО осознали, что Путин хочет уничтожить не только Украину, но и весь Альянс. Но из-за разногласий между западными лидерами возникла проблема безопасности для мира.
Встреча НАТО, армия на танках
НАТО начало всерьез озаботиться угрожающими сигналами со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr

Вопрос введения в Украину иностранных войск обострил споры между странами-членами НАТО. Теперь появился риск непосредственно для Альянса как блока. Об этом в интервью Главреду рассказала системный аналитик Наталья Глоба.

Аналитик отметила, что Россия еще до полномасштабного вторжения в Украину подавала Западу сигналы о вероятной угрозе, однако никто не замечал этого.

"До начала войны в Украине и уже после ее начала вышли статьи одного из путинских идеологов, где он описывал идеологию евразийства. Украина, кстати, тоже раньше не обращала на нее внимания, но Европа и подавно, ведь она до сих пор не упоминает евразийство как идеологию, которая является основой этой войны. Караганов писал, что победы над НАТО можно получить очень просто. Для этого достаточно или просто захватить маленькую Литву, или осуществить удары тактическим ядерным оружием по Таллинну, Познани и тому подобное. По его словам, в таком случае НАТО ни за что не активирует пятую статью. А не активация пятой статьи автоматически будет означать крах НАТО", - говорит Глоба.

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Только сейчас в Европе начали с серьезностью воспринимать проблему прямой угрозы России в сторону блока НАТО. Западные лидеры начали работу над укреплением единства стран-членов Альянса и прорабатывают риски применения тактического ядерного оружия Россией.

"Поэтому президент Франции Макрон, который перебирает на себя вакантную позицию лидера Европы после того, как экс-канцлер Германии Меркель сошла с политической сцены, посылает месседжи о том, что Франция является ядерной державой со стратегическим ядерным оружием. И сейчас на Западе уже отмечают, что разницы между ударами РФ тактическим или стратегическим ядерным оружием нет, и ответ будет очень конкретным. Каким именно - неизвестно, но США предупредили об уничтожении войск РФ, находящихся на оккупированных территориях Украины, включая Крым, обычным оружием", - добавляет Глоба.

Запад осознал, что первичная оценка угрозы со стороны России еще весной 2022 года была неправильной. Сейчас же у стран есть немало проблем, в частности с ВПК, который быстро поднять до нужного уровня не удастся. Немало хлопот добавляет деиндустриализация, которая длилась последние 30 лет. Фактически, Европа имеет все шансы сейчас выйти на необходимый уровень, однако один фактор играет против нее и на руку Путину - время.

"В ЕС нет пороха, потому что хлопок для своих заводов многие страны покупали у Узбекистана, где для его выращивания используют детский труд. Поэтому в знак протеста европейские страны отказались покупать у Узбекистана порох, а в конце закрыли пороховые заводы. Зато сейчас Европа пытается как можно быстрее восстановиться. И они восстановятся, потому что качество оружия и ВВП Европы значительно превосходит возможности России, это вопрос времени. Однако время сейчас играет на стороне Путина. Именно поэтому он так отчаянно проводит наступление возле Харькова и эскалирует войну, поскольку имеет короткий промежуток времени до конца текущего года, в течение которого он способен осуществить прорывы", - говорит аналитик.

Однако, в случае Путина попытка прорыва не гарантирует результата. Оккупантам удалось продвинуться всего на 10 километров, что, очевидно, не является катастрофой. Более того, сейчас вообще не стоит вопрос падения Украины, не говоря уже о западном мире, считает Наталья Глоба.

"За последние десятилетия при отсутствии стратегического лидерства и Европа, и Соединенные Штаты проявляли реактивную позицию в стратегировании, то есть реагировали на существующие вещи. А вот заявления и разработка планов на случай непосредственного вмешательства армий - это проактивная позиция. И это то, что обычно делают стратегические лидеры, очень хорошо для нас", - подытожила она.

Кто такая Наталья Глоба

Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины.

Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности.

Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Угроза прямого столкновения с Россией стран НАТО

Ранее Россия уже пригрозила, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Франция обещает не оставить без ответа такие заявления Кремля.

В Германии накануне заявили, что страна планирует подготовиться к войне с РФ. Усилить оперативную готовность Бундесвера планируют до 2029 года.

Напомним, главком Норвегии заявил, что РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России.

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НАТО вторжение России Наталия Глоба
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