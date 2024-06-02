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В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ

Яна Ставская
2 июня 2024, 16:28
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Такие операции уже проводились неоднократно членами НАТО, напомнил эксперт Горбач.
В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ
Пойдет ли НАТО на эскалацию? Читайте на Главреде / Колаж: Главред, фото: nato.int, УНІАН, ua.depositphotos.com

Говоря об отправке в Украину своих военных, некоторые страны НАТО имеют в виду переброску сил и средств под эгидой отдельного европейского объединения, а не Альянса, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии ВладимирГорбач.

В интервью Главреду он отметил, что у стран НАТО по этому поводу нет четкой позиции - кто-то "за", кто-то сомневается, а кто-то, например Венгрия, вообще осуждает.

"Это не будет операцией под эгидой НАТО, а, например, операцией французских или польских вооруженных сил. Или как сейчас говорят: "коалиции желающих", то есть тех стран, которые добровольно согласятся участвовать в этой операции. НАТО не будет участником этого процесса как такового, и как организация будет держаться в стороне", - уверен Горбач.

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Он напомнил, что такие операции уже проводились неоднократно, в том числе операция США в Ираке, которая не привлекла другие силы НАТО по статье 5.

Также статью 5 НАТО "не активирует" любой удар российских оккупантов по западным войскам в Украине. А вот удар РФ по территории страны НАТО угрожает перерасти в войну непосредственно при участии Альянса.

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Война в Украине - Запад усиливает риторику в отношении России

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.

При этом на данный момент у коллективного блока безопасности Запада нет оперативных планов, которые предусматривали бы ввод войск в Украину. Впрочем, проводится оценка вероятности прямого участия НАТО в войне в случае пересечения Россией красных линий.

Как писал Главред, ранее командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море. По его словам, у его страны для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

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