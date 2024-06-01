Войска НАТО в Украине появятся, чтобы зафиксировать конец войны – Горбач

НАТО – это организация, которая состоит из армий государств отдельных стран, каждая из которых может принимать решение об отправке войск в Украину самостоятельно.

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НАТО способно отправить в Украину силы быстрого реагирования, это будет сигналом для РФ – Горбач / Главред

Ситуация на поле боя в Украине нестабильна, и на третьем году войны с российским агрессором Запад активизировал дискуссии об отправке своих контингентов в Украину. В частности, идею об этом поддерживают как минимум несколько соседних с Украиной стран, однако окончательного общего решения стран-членов НАТО еще нет.

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал, какие функции могут выполнять в Украине западные контингенты, может ли генсек НАТО повлиять на отправку войск в Украину, и как будет реагировать Россия.

В чем сейчас заключается причина оживления дискуссий относительно отправки западных контингентов на территорию Украины?

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Тональность этой дискуссии задал президент Франции Макрон, когда в феврале этого года высказывался о гипотетической возможности такого варианта. Поначалу эту мысль, конечно, не воспринимали многие его западные коллеги, но он расширил так называемые окна Овертона, и люди начали думать об этом более серьезно. Как следствие, многие из европейских союзников, особенно страны Балтии и Польша, подхватили эту тему и поняли рациональность такой риторики. Потому что сейчас речь идет не столько о размещении вооруженных сил западных государств на территории Украины, сколько о том, что гипотетически это возможно. Мол, мы себя не будем в этом ограничивать, пусть россияне по этому поводу переживают.

Еще большей актуальности этой теме добавляют колебания на Западе относительно способности Украины выдерживать российский натиск на фронте. В частности, в течение последних месяцев из-за дефицита снарядов и вооружения на Западе начали задумываться над тем, что будет, если россияне прорвут фронт. То есть необходимость спасать ситуацию на поле боя может стать причиной введения западных войск в Украину. Но, конечно, Запад думает не о том, чтобы напрямую столкнуться с российской армией, а о том, чтобы присутствовать на определенной неоккупированной части территории Украины, чтобы россияне не решились идти дальше, остановить их своим присутствием.

Эта тактика применяется НАТО в странах Балтии уже несколько лет подряд. По крайней мере после начала российской войны в 2014 году страны Балтии инициировали размещение на своей территории контингентов вооруженных сил союзников. Хоть и на ротационной основе, но тем не менее они физически постоянно присутствуют на территории страны, что на символическом уровне как бы сдерживает россиян от прямого вторжения (ведь тогда это будет означать прямое столкновение не только с армиями Эстонии, Латвии и Литвы, но и таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Федеративная Республика Германия). Потому этот тактический прием может применяться и в Украине, но это нужно делать превентивно, а не тогда, когда уже идет война и есть ожидание худших сценариев.

Когда такая отправка войск может произойти и при каких условиях?

С украинской стороны для этого должны быть созданы юридические условия, а именно должно быть принято решение Верховной Рады о допуске иностранных войск на территорию Украины. Причем его можно принять хоть сейчас и говорить, что это военные учения. Так делали уже неоднократно в нашей истории, и это легальный путь для размещения иностранных войск.

То, что сейчас говорят о французских или других военных инструкторах – это нормально и не предусматривает обязательного решения на уровне Верховной Рады, поскольку инструкторы приезжают самостоятельно, без собственного вооружения и техники. Именно на украинской территории они обучают украинские подразделения с переданной техникой, которая уже является украинской. То же касается и военных советников, которые консультируют Генеральный штаб или военное командование по тем или иным вопросам.

Единственное, чего пока нет – возможности для введения вооруженных подразделений. Причем они не обязательно должны заниматься непосредственно боевыми действиями – это, например, может быть работа в тылу, медицинское обеспечение, разминирование территорий, то есть без прямого столкновения с силами противника. Этот процесс, который уже в принципе начался (пока на уровне риторики), будет продолжаться, и в Украине в дальнейшем будут появляться инструкторы и другие небоевые, учебные подразделения, а затем, в конце концов, может дойти и до введения боевых подразделений. Например, для охраны границы с Беларусью или Приднестровьем.

Потому что именно этого требует логика текущей фазы войны.

Есть ли какой-то промежуток времени, в течение которого, учитывая ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, Запад может ускорить принятие решения? Или загвоздка именно со стороны Украины, у которой нет принятого соответствующего документа?

Документ появится быстро, как только этот вопрос решат с обеих сторон – технически и юридически это не станет преградой. Вопрос в том, что ситуация должна созреть. Потому что и в риторике украинской власти мы слышим, что Украина не нуждается в вооруженной помощи, что и президент Зеленский неоднократно говорил публично. Апелляция к общественному мнению стран Запада понятна, но если произойдет ситуация, при которой Украина будет нуждаться в такой помощи, то как мы об этом скажем?!

Это кажется не очень правильным с точки зрения стратегических коммуникаций, но, возможно, это делается по просьбе западных партнеров. Кстати, западные политические лидеры будут принимать это решение, учитывая способности РФ. Если она будет истощена боями в Украине до такого уровня, что она не будет способна что-то сделать с вопросом ведения западных войск, тогда войска и войдут. То есть ситуация должна созреть до такого уровня, когда введение западных армий в Украину должно зафиксировать конец войны.

Фактически, если у нас действительно появятся западные подразделения, то они будут, грубо говоря, охранять порядок, когда война будет идти к завершению?

Такие шаги – всегда военно-дипломатические. Если примут политическое решение о размещении военных подразделений на территории Украины, это будет дипломатический сигнал Российской Федерации о том, что никто сдаваться не собирается. И что слова о поддержке Украины "сколько нужно" или "до победы" – не пустые, а подкрепляются действиями. Следовательно, это уже будет коммуникация с враждебной стороной не с помощью слов, а с помощью действий. То есть это будет серьезным сигналом, что боевые действия нужно прекращать.

Функции, которые могут выполнять западные контингенты в Украине, могут быть разными, от охраны военных, энергетических объектов (например, атомных станций) до стратегических коммуникаций (мостов, складов и т.д.) или отрезков границы. Это будет высвобождать украинских военнослужащих от выполнения обязанностей в тылу и усиливать наши возможности непосредственно на линии фронта или прилегающей к линии фронта территории. И именно из-за военно-дипломатической составляющей до применения войск стран Запада на поле боя вообще может не дойти.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс – международная межправительственная организация, военно-политический союз 32 государств Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Были заявления от Польши и стран Балтии о возможности введения своих войск на территорию Украины. В ответ на это было заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что Альянс не хочет становиться стороной войны в Украине. Как эти заявления коррелируются друг с другом, когда НАТО как структура не хочет, но отдельные страны при этом якобы не против?

На самом деле, в основном россияне говорят об угрозе от НАТО и апеллируют к Альянсу, как к организации и выставляют ей ультиматумы. Но, к большому сожалению, организация Североатлантического договора сейчас находится в таком состоянии, что не может скоординировать политические или военные решения абсолютно всех участников организации, чтобы принять это решение консенсусом. Я имею в виду и Венгрию Орбана как откровенно пророссийскую и прокитайскую страну внутри НАТО и Европейского Союза. Есть и другие страны Южной Европы, которые тоже не готовы к конфронтации с Россией и участвовать в ней лично. Есть страны более смелые, которые более остро ощущают угрозу для себя. Потому что, например, угрозы для стран Балтии или Польши на порядок выше, чем для Италии, Греции или Португалии.

Именно поэтому есть разные мнения и при определенном кризисе лидерства Соединенных Штатов в предвыборный год НАТО будет трудно принять общее решение. Но НАТО – это организация, которая состоит из армий государств отдельных стран, которые могут принимать решения самостоятельно. Это не будет операцией под эгидой НАТО, а, например, операцией французских или польских вооруженных сил. Или как сейчас говорят: "коалиции желающих", то есть тех стран, которые добровольно согласятся участвовать в этой операции. НАТО не будет участником этого процесса как такового, и как организация будет держаться в стороне.

Ведь такие операции уже проводились неоднократно. В начале 2000-х Соединенные Штаты проводили операцию в Ираке, и это не была операция НАТО. Кроме того, в ней не участвовали Франция и Германия, которые тогда выступили против. НАТО включается тогда, когда кто-то из членов организации активирует четвертую и пятую статью Вашингтонского договора. Тогда НАТО включает механизм согласования и принятия решения в рамках НАТО, который может закончиться как положительным, так и отрицательным решением об участии НАТО как организации.

Альянс не может ограничивать своих членов в их деятельности вне НАТО. В данном случае Украина не является членом НАТО, поэтому каждая страна может действовать в случае с Украиной по своему усмотрению. Но если эти страны потом будут апеллировать к четвертой и пятой статьям, то в случае удара по войскам на территории Украины, им скажут, что, мол, НАТО не принимало такого решения, поэтому спасайтесь самостоятельно. Если же Россия осуществит удар по территории Польши или стран Балтии, тогда это будет считаться нападением на страну НАТО.

Имеет ли генсек НАТО полномочия при определенных условиях дать указание на отправку войск НАТО в Украину?

Нет, не имеет. Должность генсека НАТО – политико-представительская, то есть он выражает позиции от имени Альянса, но самостоятельно не принимает политических решений. В отличие от Европейского Союза, НАТО – это организация, в которой нет делегирования полномочий с национального уровня на союзнический уровень. Ни одна страна не делегирует свой суверенитет в штаб-квартире НАТО – все решения принимаются за общим столом с правом вето консенсусом всех государств-участников. Поэтому сейчас секретарь НАТО даже коммуницирует в публичной сфере, опираясь исключительно на ранее принятые официальные решения всей организации и не может выйти за рамки.

То, что сейчас говорит Йенс Столтенберг, в определенной степени беспрецедентно, но он просто выражает свою позицию. Мол, я считаю, что так было бы правильно, но решение все равно принимает Североатлантический совет, то есть все участники организации. Столтенберг дольше всех занимает должность генерального секретаря и готовится покинуть ее уже в сентябре, поэтому его авторитет позволяет ему делать высказывания как относительно впечатления целей на территории России, так и новых форм поддержки Украины в войне.

В контексте противостояния России и блока НАТО, что будет означать отправка войск, даже если это будут отдельные страны Запада? Какие последствия это будет иметь как для Украины, так и для обеих сторон?

Напомню, что так называемая большая война начиналась с российского ультиматума от 15 декабря 2021 года Соединенным Штатам и НАТО как организации по возвращению к границам 1997 года, то есть к границам времен Холодной войны и физического выхода войск НАТО из государств бывшего Варшавского договора. НАТО ответило на это уклончиво – не отступило с тех территорий, но и не дало резкого ответа. Если бы решение о вводе войск в Украину состоялось, это можно было бы считать ответом НАТО на ультиматум РФ не на словах, а на деле. Хотя ответ на него фактически уже был продемонстрирован вступлением Швеции и Финляндии, но этот асимметричный ответ не касался Украины и той части Восточной Европы, к которой апеллировали россияне.

Мы говорили о национальных контингентах или добровольной коалиции, но в НАТО есть еще и силы быстрого реагирования. А это 20, 40 тысяч человек, которые могут в течение двух недель быть переброшены из одной части Европы на так называемый восточный фланг.

Если так случится, что НАТО созреет к какому-то общему решению и воплотит его в жизнь, это будут именно силы быстрого реагирования. Они изначально были предназначены для переброски в страны Балтии и Польшу, то есть на восточные границы НАТО, но их гипотетически могут применить и в Украине. И очень быстро, потому что другие подразделения не смогут оперативно среагировать.

А это уже будет серьезная конфронтация и вызов для РФ, поэтому думаю, что этого не произойдет. Западная стратегия предусматривает избегать эскалации с россиянами и не провоцировать ядерную войну. Скорее всего будет, будет постепенное проникновение войск – советники, инструкторы, медики, минеры, саперы, учебные подразделения. То есть западные войска будут постепенно просачиваться в Украину, как вода сквозь песок.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач – исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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