РФ угрожает французским инструкторам в Украине: Париж готовит ответ

Французский МИД ведет дискуссии об ответе, который должен дать Париж на заявления России.

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Возмутительные заявления РФ не останутся без ответа / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, European Union

Россия пригрозила, что французские инструкторы станут "законной целью", если их отправят в Украину. Франция обещает не оставить без ответа такие заявления Кремля, об этом сообщило BFMTV.

Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов выступил со скандальными заявлениями в адрес Парижа. Он утверждает, что если Франция пришлет своих людей для обучения украинских военных, они "станут законной целью".

"Если вы пришлете своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы научить украинских солдат лучше выцеливать и убивать русских, они, естественно, станут законной целью", - заявил Макогонов.

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Эти слова резко прокомментировал заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

"Это возмутительные заявления, которые не останутся без ответа", - сказал Лемуан на BFMTV.

Он добавил, что французский МИД сейчас рассматривает варианты ответа, который должен предоставить Париж, но воздержался от разглашения подробностей.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка французских военных в Украину - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вероятной отправку в Украину своих войск, в случае если Россия пойдет на Киев или Одессу. Затем он уточнил, что речь идет об отправке в Украину инструкторов. Его поддержали, в частности, страны Балтии.

Инструкторы должны будут обучать украинских военных непосредственно вблизи от линии фронта, что должно сократить сроки подготовки новобранцев.

Газета Le Monde пишет о том, что французский президент Эммануэль Макрон надеется успеть создать коалицию по отправке в Украину западных инструкторов до приезда в Париж Владимира Зеленского.

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