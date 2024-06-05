Макрон готовит громкое заявление: что будут делать войска Франции в Украине

Французский президент Эмануэль Макрон во время встречи в Нормандии может объявить о направлении своих солдат в Украину. Они станут инструкторами для украинских военных. Кроме этого Франция направит ВСУ новый пакет военной помощи.
Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире Апостроф TV.
"Макрон стремится быть европейским политическим лидером и использовать это в будущей политической карьере. Поэтому на встрече в Нормандии он вероятно объявит о направлении инструкторов и новой партии военной помощи", - сказал Магда.видео дня
В то же время директор Института мировой политики прокомментировал перспективы принятия решений на саммите мира. По его словам, конкретики ожидать не стоит, потому что достичь договоренностей всем участникам саммита в Швейцарии будет непросто.
"Россияне добиваются того, чтобы был снижен уровень представительства на этом саммите. К тому же, за два дня более сотни участников будет трудно достичь согласия по каким-то вопросам. Этот саммит - первый шаг для достижения мира на условиях территориальной целостности", - добавил Магда.
Он также отметил, что на результативность саммита будет влиять и поведение России. Ведь, если участники и найдут точку соприкосновения, то вряд ли Россия будет выполнять договоренности.
Кто такой Евгений Магда?
Евгений Магда - украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.
Ситуация с отправкой иностранных войск в Украину
Недавно стало известно, что на территории Украины уже с начала полномасштабного вторжения находятся войска Франции. Однако после официального объявления об их введении, количество иностранных солдат в Украине заметно возрастет.
Уже существует несколько вариантов ввода войск НАТО на территорию Украины, однако пока Альянс рассматривает такой сценарий только теоретически.
Напомним, что когда речь идет о переброске войск НАТО в Украину, то по мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, это произойдет под эгидой отдельного европейского объединения, а не Альянса.
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