Макрон готовит громкое заявление: что будут делать войска Франции в Украине

Президент Франции может объявить отправку войск в Украину с определенной миссией. Но это не все сюрпризы, ВСУ ждет еще кое-что.

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Макрон готовится заявить об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, flickr

Французский президент Эмануэль Макрон во время встречи в Нормандии может объявить о направлении своих солдат в Украину. Они станут инструкторами для украинских военных. Кроме этого Франция направит ВСУ новый пакет военной помощи.

Об этом рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире Апостроф TV.

"Макрон стремится быть европейским политическим лидером и использовать это в будущей политической карьере. Поэтому на встрече в Нормандии он вероятно объявит о направлении инструкторов и новой партии военной помощи", - сказал Магда. видео дня

В то же время директор Института мировой политики прокомментировал перспективы принятия решений на саммите мира. По его словам, конкретики ожидать не стоит, потому что достичь договоренностей всем участникам саммита в Швейцарии будет непросто.

"Россияне добиваются того, чтобы был снижен уровень представительства на этом саммите. К тому же, за два дня более сотни участников будет трудно достичь согласия по каким-то вопросам. Этот саммит - первый шаг для достижения мира на условиях территориальной целостности", - добавил Магда.

Он также отметил, что на результативность саммита будет влиять и поведение России. Ведь, если участники и найдут точку соприкосновения, то вряд ли Россия будет выполнять договоренности.

Кто такой Евгений Магда? Евгений Магда - украинский политолог, историк, журналист, директор Института мировой политики. Один из спикеров Форума Свободных Государств Постросии, пишет Википедия.

Ситуация с отправкой иностранных войск в Украину

Недавно стало известно, что на территории Украины уже с начала полномасштабного вторжения находятся войска Франции. Однако после официального объявления об их введении, количество иностранных солдат в Украине заметно возрастет.

Уже существует несколько вариантов ввода войск НАТО на территорию Украины, однако пока Альянс рассматривает такой сценарий только теоретически.

Напомним, что когда речь идет о переброске войск НАТО в Украину, то по мнению исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии Владимира Горбача, это произойдет под эгидой отдельного европейского объединения, а не Альянса.



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