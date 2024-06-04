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РФ не сможет открыть огонь: появился неожиданный сценарий ввода войск в Украину

Алексей Тесля
4 июня 2024, 01:15
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Даже самый невероятный сценарий должен быть рассмотрен, подчеркнула Наталия Глоба.
Войска НАТО
/ Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

В целом теоретически существует несколько вариантов ввода войск НАТО на территорию Украины, заявила системный аналитик Наталия Глоба.

Среди них - оборона Украины в случае возникновения критической угрозы для ее существования, который обсуждают страны Балтии и Польша, подчеркнула она в интервью Главреду.

"Этот вариант не просто не исключен, а его серьезно могут рассматривать, потому что такой сценарий должен быть разработан заранее. Однако этот вариант не тождественен с реальным существованием такой угрозы - традиционно стратеги и аналитики считают, что даже самый невероятный сценарий должен быть рассмотрен, чтобы в случае чего можно было быстро принять соответствующие меры", - отметила эксперт.

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Второй вариант предусматривает обеспечение гарантий устойчивого мира после подписания перемирия или мирного соглашения между Украиной и РФ, не исключила она. По ее словам, еще один вариант - обучение украинских военнослужащих не на территории стран-членов НАТО, а непосредственно в Украине: "Единственное условие, которое при этом нужно выполнить - закрыть небо над той частью Украины, где будут расположены инструкторы и другие подразделения стран НАТО для обеспечения безопасности при выполнении ими своих обязательств".

Среди теоретически возможных вариантов она также упомянула вероятность создания военной базы НАТО или его отдельных стран-членов на территории Украины, что возможно осуществить на основе двусторонних соглашений между странами, а не со всем блоком НАТО.

Также среди гипотетических вариантов аналитик назвала проведение совместных военных учений для отработки вопросов совместных действий. В этом случае небо над территорией, где проходят учения, становится бесполетной зоной, а саму территорию никто не обстреливает.

"И это тоже является способом прикрытия территории, потому что россияне не будут туда бить на период учений, а они могут продолжаться несколько месяцев. И если, например, Украине нужно было бы гарантировать безопасность в Одесской области, то можно было бы организовать морские учения Украины и стран-членов НАТО, и на этом основании закрыть небо и временно ввести определенные подразделения", - добавила Глоба.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости по теме

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Кто такая Наталия Глоба

Наталия Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины.

Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности.

Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

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