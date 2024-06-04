Иностранные военные уже в Украине: французский морпех сделал громкое заявление

Военные инспекторы Франции более 2 лет находятся на территории Украины, а вскоре их станет еще больше.

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Войска Франции уже находятся в Украине / Коллаж: Главред, фото: nato.int, USNATO, ua.depositphotos.com



С начала полномасштабного вторжения в Украине присутствуют французские военные, но теперь их количество заметно приумножится.

Экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг в интервью Valeurs Acteurs сделал заявление относительно пребывания иностранных военных на территории Украины.

По его словам, французские войска уже достаточно давно находятся здесь, а официальное объявление об их отправке в Украину отразится лишь на количестве военных.

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Французский командующий подчеркнул - инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия в Украину, а также бойцов ВСУ после учений, чтобы проверить правильность усвоенного материала.

Что касается официального объявления об отправке войск в Украину, Пер де Йонг прогнозирует, что это произойдет во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск 6 июня в Нормандии.

Кто такой Пер де Йонг? Пер де Йонг - командующий полка морской пехоты Франции в отставке, вице-президент института Фемии и специалист по геополитике.

Отправка войск НАТО в Украину

Напомним, как пишет WP, слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину российский диктатор Путин может использовать как "блеф".

Полковник британской армии в отставке Глен Грант заявил, что иностранные войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях в Украине, однако сейчас для Европы есть альтернатива в виде поставок вооружения.

Недавно аналитик Наталья Глоба заявила о 5 возможных сценариях ввода войск в Украину. Сейчас западные партнеры осуществляют стратегические шаги в этом направлении.



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