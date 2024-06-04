Иностранные военные уже в Украине: французский морпех сделал громкое заявление

С начала полномасштабного вторжения в Украине присутствуют французские военные, но теперь их количество заметно приумножится.
Экс-командующий полка морской пехоты Франции Пер де Йонг в интервью Valeurs Acteurs сделал заявление относительно пребывания иностранных военных на территории Украины.
По его словам, французские войска уже достаточно давно находятся здесь, а официальное объявление об их отправке в Украину отразится лишь на количестве военных.
Французский командующий подчеркнул - инструкторы сопровождали гаубицы Caesar на каждом этапе до прибытия в Украину, а также бойцов ВСУ после учений, чтобы проверить правильность усвоенного материала.
Что касается официального объявления об отправке войск в Украину, Пер де Йонг прогнозирует, что это произойдет во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск 6 июня в Нормандии.
Кто такой Пер де Йонг?
Пер де Йонг - командующий полка морской пехоты Франции в отставке, вице-президент института Фемии и специалист по геополитике.
Отправка войск НАТО в Украину
Напомним, как пишет WP, слова президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск в Украину российский диктатор Путин может использовать как "блеф".
Полковник британской армии в отставке Глен Грант заявил, что иностранные войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях в Украине, однако сейчас для Европы есть альтернатива в виде поставок вооружения.
Недавно аналитик Наталья Глоба заявила о 5 возможных сценариях ввода войск в Украину. Сейчас западные партнеры осуществляют стратегические шаги в этом направлении.
Другие новости о введении иностранных войск на территорию Украины:
- "Спасать ситуацию на поле боя": Горбач заявил о войсках НАТО в Украине
- В каком виде страны НАТО могут перебросить в Украину войска: дан однозначный ответ
- В НАТО разработали схему переброски войск США в Европе в случае войны с РФ - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред