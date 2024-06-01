Европа отправит войска в Украину: британский полковник назвал главное условие

Европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях в Украине, считает Глен Грант.

https://glavred.info/world/evropa-otpravit-voyska-v-ukrainu-britanskiy-polkovnik-nazval-glavnoe-uslovie-10569755.html Ссылка скопирована

Подходы Запада с использованием методов мирного времени для решения проблем военного времени не работают, заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант.

Как подчеркнул он в эфире Эспрессо, Европа должна начать помогать Украине, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.

"Мы медленно, но уверенно движемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений на этот счет. На определенном этапе это произойдет", – говорит собеседник.

видео дня

В то же время альтернативой может стать поставки в Украину большого количества боеприпасов, оборудования, и других необходимых средств.

"А Россия так и будет продолжать двигаться вперед, шаг за шагом, пока мы не дойдем до стадии, когда европейские столицы скажут: "Хватит, мы готовы присоединиться к вам и воевать против России", – добавил Грант.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред