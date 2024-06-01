Европа отправит войска в Украину: британский полковник назвал главное условие

Подходы Запада с использованием методов мирного времени для решения проблем военного времени не работают, заявил полковник британской армии в отставке Глен Грант.
Как подчеркнул он в эфире Эспрессо, Европа должна начать помогать Украине, чтобы усилить подготовку и решимость украинских войск.
"Мы медленно, но уверенно движемся к тому, что европейские войска будут вынуждены участвовать в боевых действиях. У меня нет никаких сомнений на этот счет. На определенном этапе это произойдет", – говорит собеседник.
В то же время альтернативой может стать поставки в Украину большого количества боеприпасов, оборудования, и других необходимых средств.
"А Россия так и будет продолжать двигаться вперед, шаг за шагом, пока мы не дойдем до стадии, когда европейские столицы скажут: "Хватит, мы готовы присоединиться к вам и воевать против России", – добавил Грант.
Вероятность отправки войск в Украину - последние новости
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.
Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
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