Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: СМИ узнали сценарий и условия

Запад помогает без особого энтузиазма, поэтому ситуация на фронте может ухудшиться, пишет Der Spiegel.

https://glavred.info/world/strany-nato-mogut-perebrosit-voyska-v-ukrainu-smi-uznali-scenariy-i-usloviya-10568066.html Ссылка скопирована

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупационных сил на фронте.

"Если россияне добьются стратегического прорыва на востоке Украины, потому что Запад помогает без особого энтузиазма, то ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики – они сами введут войска в Украину. И это значит, что НАТО станет участником войны. Это именно то, чего боятся канцлер и президент США", – пишет Der Spiegel.

Как уточняется в материале, в частности, об этом сказали представители стран Балтии немецким коллегам в ходе конференции Леннарта Мери в Таллине. В свою очередь немецкие военные не исключают, что перспективы для Украины выглядят тревожно.

видео дня

"Киев держит статус-кво в секрете, даже от союзников. Тем не менее, есть признаки, например, резкие перемещения зенитных систем, поставляемых Германией, которые свидетельствуют о простом отчаянии. Секретные службы предоставляют аналогичные неприятные прогнозы: они предупреждают, что ни дополнительные боеприпасы, ни новый закон о мобилизации, с помощью которого на военную службу призовут больше украинцев, не будут иметь заметных последствий до конца осени", - добавляют авторы материала.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред