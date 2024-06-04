Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

На этом этапе не обязательно может произойти военное нападение на Литву или другую страну, подчеркивает Наталья Глоба.

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При каких условиях Запад способен отбросить все свои предостережения и отреагировать на провокации Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Системный аналитик Наталья Глоба предположила, при каких условиях Запад способен отбросить все свои предостережения и отреагировать на провокации Путина.

В интервью Главреду она рассказала, что это может произойти только в случае непосредственного нападения на страны НАТО.

"Даже устав ООН не позволяет другого. Но нападение может быть разным. Пятая статья Устава НАТО была активирована только один раз - по просьбе Соединенных Штатов после событий 11 сентября 2001 года. Тогда состоялись необходимые процедуры, во время которых НАТО согласилось с тем, что события 11 сентября являются нападением на США. Соответственно, тогда произошло и распределение обязанностей - кто-то из стран-членов Альянса помогал авиацией, кораблями, разведывательными данными, но все страны были привлечены тем или иным образом к защите Штатов", - сказала она. видео дня

Наталья Глоба также добавила, что на этом этапе не обязательно может произойти военное нападение на Литву или другую страну.

"Может произойти другое событие, которое эта страна квалифицирует как нападение", - подчеркнула она.

Кто такая Наталья Глоба Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины. Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности. Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Позиция НАТО в войне в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, размещение западных военных подразделений в Украине станет дипломатическим сигналом России о том, что Украина и ее союзники не собираются сдаваться. Западные войска позволят освободить ВСУ от выполнения обязанностей в тылу.

Кроме того, парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России.

К тому же, страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер.

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