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Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей

Мария Николишин
4 июня 2024, 03:50
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На этом этапе не обязательно может произойти военное нападение на Литву или другую страну, подчеркивает Наталья Глоба.
Реакция Запада на провокации РФ: аналитик сказала, что станет последней каплей
При каких условиях Запад способен отбросить все свои предостережения и отреагировать на провокации Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Системный аналитик Наталья Глоба предположила, при каких условиях Запад способен отбросить все свои предостережения и отреагировать на провокации Путина.

В интервью Главреду она рассказала, что это может произойти только в случае непосредственного нападения на страны НАТО.

"Даже устав ООН не позволяет другого. Но нападение может быть разным. Пятая статья Устава НАТО была активирована только один раз - по просьбе Соединенных Штатов после событий 11 сентября 2001 года. Тогда состоялись необходимые процедуры, во время которых НАТО согласилось с тем, что события 11 сентября являются нападением на США. Соответственно, тогда произошло и распределение обязанностей - кто-то из стран-членов Альянса помогал авиацией, кораблями, разведывательными данными, но все страны были привлечены тем или иным образом к защите Штатов", - сказала она.

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Наталья Глоба также добавила, что на этом этапе не обязательно может произойти военное нападение на Литву или другую страну.

"Может произойти другое событие, которое эта страна квалифицирует как нападение", - подчеркнула она.

Кто такая Наталья Глоба

Наталья Глоба - системный аналитик, специалист по моделированию сложных систем, публицист. Имеет более 20 лет опыта внедрения инноваций в экономику Украины.

Работала Председателем Черниговского областного отделения Государственной инновационной компании Украины, аналитиком многих исследовательских проектов в сфере управления сложными системами в условиях высокой неопределенности.

Имеет многочисленные публикации в медиа по анализу институциональной системы Украины и российско-украинской войны с позиций системного анализа.

Позиция НАТО в войне в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, размещение западных военных подразделений в Украине станет дипломатическим сигналом России о том, что Украина и ее союзники не собираются сдаваться. Западные войска позволят освободить ВСУ от выполнения обязанностей в тылу.

Кроме того, парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России.

К тому же, страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, заявил депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер.

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война в Украине НАТО Владимир Путин война России и Украины Наталия Глоба
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