'Никто сдаваться не собирается': эксперт сказал, что будут делать войска НАТО в Украине

Войска НАТО освободят украинских военнослужащих от выполнения обязанностей в тылу, что усилит возможности на фронте, рассказал Владимир Горбач.

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Западные войска станут сигналом для России / Коллаж: Главред, фото: Главред, nato.int, twitter.com/USNATO

Размещение западных военных подразделений в Украине станет дипломатическим сигналом России о том, что Украина и ее союзники не собираются сдаваться. Западные войска позволят освободить ВСУ от выполнения обязанностей в тылу. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Такие шаги - всегда военно-дипломатические... это будет дипломатический сигнал Российской Федерации о том, что никто сдаваться не собирается. И что слова о поддержке Украины "сколько нужно" или "до победы" - не пустые, а подкрепляются действиями", - отметил Горбач.

По его словам, это уже будет коммуникация с оккупантами не с помощью слов, а с помощью действий. Горбач отметил, что это будет серьезным сигналом, что нужно прекращать боевые действия.

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"Функции, которые могут выполнять западные контингенты в Украине, могут быть разными, от охраны военных, энергетических объектов (например, атомных станций) до стратегических коммуникаций (мостов, складов и т.д.) или отрезков границы. Это будет высвобождать украинских военнослужащих от выполнения обязанностей в тылу и усиливать наши возможности непосредственно на линии фронта или прилегающей к линии фронта территории", - пояснил эксперт.

Горбач отметил, что благодаря военно-дипломатической составляющей, применение войск стран Запада на поле боя может вообще не понадобиться.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ввод западных войск в Украину - главные новости по теме

Напомним, Польша и страны Балтии могут ввести свои войска в Украину в случае серьезного прорыва российских оккупантов на фронте, пишет Der Spiegel.

НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией, поэтому не может отправить свои войска в Украину и сбивать ракеты над ее территорией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, комментируя заявления Польши и Балтийских стран о готовности отправить свои войска в Украину. Он также отметил, что нет планов по обучению украинских военных инструкторами НАТО.

Как сообщал Главред, Франция планирует отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на негативную реакцию России и некоторых союзников. Франция хочет возглавить коалицию стран, которые окажут военную поддержку Украине, даже при условии возможного конфликта с Россией.

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