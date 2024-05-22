Войска НАТО могут появиться в Украине: в СМИ раскрыли позиции стран

Импульс для более глубоких обязательств НАТО, включая развертывание войск, в Украине "очевидно" нарастает, считает Бенджамин Хаддад.

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Будут ли войска НАТО в Украине / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, eucom.mil

Член парламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" Бенджамин Хаддад заявил, что среди европейских союзников растет поддержка идеи более глубокого привлечения НАТО к защите украинских границ.

Бенджамин Хаддад, который считается ведущим голосом в дискуссиях по внешней политике Франции, в интервью изданию Newsweek отметил, что НАТО и Европейский Союз должны "изменить тактику" в отношении президента России Владимира Путина после более чем двух лет полномасштабной войны.

Макрон стремится восстановить стратегическую неоднозначность Запада и вывести Москву из равновесия, среди его последних предложений - развертывание сил НАТО в Украине для выполнения небоевых задач. Хотя США немедленно отвергли эту идею, она нашла сторонников в Европе, особенно в странах, расположенных вдоль российской границы.

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Импульс для более глубоких обязательств НАТО, включая развертывание войск, в Украине "очевидно" нарастает, сказал Хаддад.

"Было интересно увидеть, что в первые несколько дней все говорили: "Это чисто позиция Франции", - добавил он.

Но с тех пор ведущие европейские деятели выразили свою поддержку предложения или по крайней мере открытых дебатов по нему, отметил Хаддад. Среди них президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

"Мы тратим слишком много времени на беспокойство об эскалации, когда Россия - это страна, которая эскалировала", - добавил Хаддад, предположив, что западные столицы должны "креативно подумать" о том, как лучше помочь Киеву различными способами.

"Сейчас на границе с Беларусью размещено много украинских войск, чтобы предотвратить потенциальное вторжение с севера. Западные силы могут быть развернуты вдоль границы как "растяжка" - как у вас есть войска в странах Балтии или в Польше - чтобы иметь возможность освободить часть этих украинских войск, чтобы они пошли на фронт. "Конечно, это нужно делать скоординировано. Ни одна страна не может это сделать самостоятельно", - сказал член парламента Франции.

В этом месяце в ответ на украинскую петицию с призывом к НАТО развернуть силы представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Мы неоднократно говорили, что прямое вмешательство на месте в этот конфликт военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность, поэтому мы считаем это чрезвычайно сложная провокация, не меньше, и, конечно, мы очень внимательно за этим следим".

Хаддад сказал, что последние события на фронте в Украине вызывают беспокойство.

"Это уже некоторое время вызывает беспокойство. Мы видим Россию, которая наращивает агрессию, которая превратила свою промышленность в военную экономику, и я думаю, что мы отстаем в нашей реакции как в Европе, так и в Соединенных Штатах", - добавил Хаддад.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Войска НАТО в Украине: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о войсках НАТО в Украине. Он отметил, что Украина, поскольку находится в состоянии войны, "положительно воспримет любую военную помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

Американский генерал Бен Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине. Он назвал такую инициативу "хорошей", которая заставила россиян самим волноваться относительно замыслов Украины и Запада. Западные войска в Украине могли бы помочь ВСУ отбросить силы врага за границы 1991 года.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала громкое заявление о войсках НАТО в Украине. Известно, что некоторые страны на свой страх и риск уже тренируют украинских солдат на местах. Существует вероятность, что западные лидеры в конце концов примут решение об отправке солдат в Украину.

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