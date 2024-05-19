Ходжес назвал стратегическую цель войск НАТО в Украине

Американский генерал в отставке дал оценку рассуждениям некоторых членов НАТО относительно отправки в Украину своего контингента.

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ВСУ нуждаются в большем количестве западной помощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Западные войска в Украине могли бы помочь ВСУ отбросить силы врага за границы 1991 года, а это означает сделать российскую логистику, в частности Крым, непригодным для пользования оккупантами, рассказал в интервью 24 каналу генерал армии США в отставке Бен Ходжес.

Ходжес назвал такую инициативу "хорошей", которая заставила россиян самим волноваться относительно замыслов Украины и Запада.

"Ввод войск - это важное политическое решение, независимо от того, идет ли речь о силах ПВО, или о логистических, инженерных или разведывательных силах. Но нельзя принимать такие решения, не определив стратегическую цель", - подчеркнул он.

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Ходжес считает, что стратегическая цель должна была бы заключаться в помощи Украине отбросить войска России к границам 1991 года.

"Итак, это означает уничтожить российские штабы, логистику, сделать Крым непригодным для российских войск, иметь возможность бить по российской логистике до границы, когда россияне будут собираться атаковать Украину", - сказал генерал в отставке.

Это означает ударить по месту, откуда осуществляются российские воздушные удары, уточнил он.

"Лучше убить лучника, чем пытаться сбить его стрелы. Это те вещи, которые имели бы большое значение. Но все начинается с цели", - добавил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

Война в Украине - Запад усиливает риторику в отношении России

НАТО может непосредственно принять участие в войне России против Украины, если российские оккупанты прорвут линию обороны ВСУ на северо-западе страны, или в случае военной провокации россиян против стран Балтии, Польши или нападения на Молдову, писала Repubblica.

В частности, недавно стало известно, что союзники США по НАТО близки к отправке в Украину своих инструкторов для обучения бойцов ВСУ. Киев якобы попросил Европу начать обучение 150 тысяч сил мобилизованных вблизи от линии фронта для их быстрого развертывания.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о готовности рассмотреть отправку своих войск в Украину в случае получения соответствующего запроса от Зеленского или прорыва линии фронта и похода ВС РФ на Киев.

Как писал Главред, ранее командующий Вооруженными силами Эстонии Мартин Херема предложил готовиться к возможной блокаде в Балтийском море. По его словам, у его страны для этого есть все возможности - как морские мины, так и противокорабельные ракеты.

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