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Кровавый обстрел Харьковщины: Зеленский жестко отреагировал на террор РФ

Алексей Тесля
19 мая 2024, 17:32
416
РФ ударила ракетами по парку в Харькове – одному из самых любимых мест отдыха горожан.
Зеленский
Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Харьковщине / Коллаж: Главред, Фото: ОП, Харьковская областная прокуратура

Число погибших в результате двойного ракетного удара по селу Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области достигло шести.

В больнице скончался 68-летний гражданский мужчина. Таким образом, по состоянию на данный момент погибли 6 человек, говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

Число пострадавших в результате вражеского удара о базе отдыха в Черкасской Лозовой возросло с 16 до 27 человек, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

видео дня

Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна.

Смотрите видео - последствия удара РФ по Харьковщине:

Screenshot
/ Скриншот

Удар РФ по Харькову

Жительница Харькова получила острую реакцию на стресс вследствие удара российских оккупантов управляемой авиабомбой по Шевченковскому району города, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Предварительно - УАБ. Произошло попадание в землю возле футбольного поля. Рядом никакой военной инфраструктуры!" - написал Синегубов в Telegram.

ВС РФ нанесли два удара по центральной части Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Одна ракета прилетела на кладбище, вторая – в одно из самых любимых мест отдыха харьковчан", - написал Терехов в Telegram.

Массированный обстрел Харьковщины: реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что поставка двух зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства для защиты Харькова существенно повлияют на ситуацию с российскими ударами по городу.

"Мир может остановить российский террор – и для этого дефицит политической воли лидеров должен быть преодолен. Два Patriot для Харькова принципиально изменят ситуацию", - написал Зеленский в Телеграм.

По его словам, "ракеты, бомбы, артиллерия – единственное, что позволяет России продолжать агрессию" и дает оккупантам возможность терроризировать украинцев.

"Системы ПВО для других наших городов и достаточный объем поддержки наших воинов на передовой обеспечат проигрыш российского террора. Благодарю всех лидеров и государств, которые это понимают и действуют действительно решительно, чтобы приблизить справедливое завершение войны и ответственность террористов", - добавил Зеленский.

Президент также выразил соболезнования в связи с гибелью людей после атак россиян по Харьковской области.

  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov
  • Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине
    Последствия ракетного удара РФ по Харьковщине t.me/prokuratura_kharkiv, Facebook/police.kharkov

Взрывы на Харьковщине 19 мая - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что на Харьковщине много погибших и раненых в результате ударов РФ. Российская оккупационная армия обстреляла ракетами село Черкасская Лозовая Малоданиловской громады Харьковской области. Враг использовал тактику двойного ракетного удара.

Напомним, российские оккупанты в воскресенье утром, 19 мая, выпустили по Украине ракеты и дроны. В окрестностях Харькова и в Одесской области прогремели взрывы во время тревоги.

Как сообщалось ранее, Россия в ночь на воскресенье, 19 мая, атаковала Украину 37 дронами-камикадзе "Шахед". Дроны сбивали в пределах восьми областей. "В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях", – сообщил командующий Воздушными силами.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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