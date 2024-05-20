'Страхи не имеют оснований': Каллас сделала громкое заявление о войсках НАТО в Украине

Если Россия захочет напасть на Альянс, то она нападет, поэтому НАТО не должно бояться отправлять свои войска в Украину, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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Премьер-министр Эстонии поддержала отправку западных войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Страны-члены НАТО не должны бояться отправлять свои войска в Украину. Такое решение не приведет к эскалации войны и не втянет Альянс в войну против России. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Financial Times.

Премьер Эстонии отметила, что некоторые страны на свой страх и риск уже тренируют украинских солдат на местах. Она подчеркнула, что атака россиян на учебный персонал не привела бы к автоматическому внедрению статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону.

"Я не могу себе представить, что если там кто-то пострадает, то те, кто отправил своих людей, скажут: "Это статья 5. Давайте ... разбомбим Россию". Это не так работает. Это не происходит автоматически. Поэтому эти страхи не имеют под собой оснований", - подчеркнула Каллас. видео дня

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Си Кей Браун также считает, что западные лидеры в конце концов примут решение об отправке солдат в Украину. Каллас добавила, что для принятия соответствующего решения со стороны Эстонии необходимо одобрение парламента, однако "мы не должны сейчас ничего исключать".

"Российская пропаганда говорит о войне с НАТО, поэтому им не нужно оправдание. Что бы мы ни делали со своей стороны... Если они захотят напасть, они нападут", - подчеркнула премьер.

Войска НАТО в Украине - последние новости по теме

Напомним, союзники США по НАТО близки к отправке своих инструкторов для обучения украинских военных, сообщает NYT. Американцы опасаются, что это втянет Вашингтон в прямое противостояние с Россией. В НАТО поступил запрос от Украины, чтобы обучить 150 тысяч мобилизованных вблизи линии фронта. США официально сопротивляются, но председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший считает это неизбежным.

Также бывший министр обороны США Роберт Гейтс отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО могли вызвать беспокойство у некоторых европейских лидеров. Гейтс отметил, что даже если такие планы существуют, их не следует объявлять публично, иногда лучше действовать без лишних заявлений.

Генерал армии США в отставке Бен Ходжес считает, что западные войска в Украине могли бы помочь ВСУ отбросить российские силы за границы 1991 года. Это было бы важным политическим решением, которое бы заставило Россию волноваться относительно замыслов Украины и Запада.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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