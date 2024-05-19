Сценарий ввода западных войск в Украину: экс-шеф Пентагона намекнул на сроки

Роберт Гейтс прокомментировал вопрос вероятности переброски войск западных союзников.

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В США оценили вероятность переброски войск НАТО в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс прокомментировал вопрос вероятности переброски войск западных союзников в Украину.

"Видимо у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил об отправке войск НАТО", - подчеркнул он в комментарии Голосу Америки.

Бывший высокопоставленный американский чиновник пояснил, что даже если у западных лидеров и есть такие планы, то о них не следует объявлять во всеуслышание.

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"Меня беспокоит, что наше правительство много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь", - отметил он.

Вместе с тем бывший глава Минобороны США уверен в том, что в ближайшие недели Украина будет нуждаться в средствах противовоздушной обороны, артиллерии и ракетах для сдерживания российского наступления на востоке.

"Россияне имеют сейчас больше войск в Украине, чем в начале войны", - добавил он напомнив о продвижении оккупантов и о быстром пополнении Россией резервов.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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