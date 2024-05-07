УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

Алексей Тесля
7 мая 2024, 03:45
74
Допуск зарубежных военных в Украину проходит в соответствии с условиями международных договоров.
Войска НАТО
Войска стран НАТО / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

В соответствии с законодательством, решение о допуске зарубежных вооруженных сил одобряет Верховная Рада Украины, заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как напомнил он в комментарии Фокусу, допуск зарубежных военных в Украину проходит в соответствии с условиями международных договоров. МИД и Минобороны по согласованию в необходимых случаях с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти вносят СНБО предложение о допуске военных из других стран.

Нардеп говорит, что после этого СНБО передает предложение президенту Украины, но глава государства не может принимать столь важное решение единолично, а дальше вопрос безотлагательно и вне очереди выносится на голосование Рады.

видео дня

Сколько иностранных военных могут перебросить в Украину

В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя ядерные угрозы Кремля, отметил, что количество иностранного контингента ожидается максимум на уровне 2 тысяч человек. Поэтому использовать против них ядерное оружие явно невыгодно для войск России.

Российское военное командование подкрепляет ядерные угрозы Путина конкретными действиями, поэтому и взялось за проведение учений. Рассчитывать на эскалацию в большой войне не стоит, так как Россия не готова всерьез применять стратегическое ядерное оружие в Украине, полагает аналитик.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Федор Вениславский война России и Украины Сергей Кузан
Реклама

Главное за день

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

00:40 Синоптик
Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

23:00 Политика
Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:50 Украина
Все главные новости

Популярное

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 15980

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 12993

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной 8063

Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами 5897

РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами

Последние новости

05:30

Стиль по гороскопу: Андре Тан сказал, как выбрать одежду Стрельцам

04:53

Кусочки будут идеально ровными: женщина раскрыла гениальную технику нарезания сыраВидео

04:20

Чего ждать Украине и миру после "инаугурации" Путина: дипломат дал прогноз

03:45

Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

03:00

"Кто будет за стареньким ухаживать": Тоня Матвиенко удивила фанатов известием об отце

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
02:43

Ситуация на фронте будет становиться критической: какие 2 фактора остановят россиян

02:05

"Зависимости, комплексы и страшные последствия": Цимбалару рассказала про РПП

00:40

Украину накрыла мощнейшая магнитная буря после сильный вспышек на Солнце

00:28

Популярная украинская певица объявила о третьей беременности

Реклама
06 мая, понедельник
23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

22:53

Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

22:50

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:42

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:18

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

21:54

Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

21:29

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

21:17

Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

Реклама
20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

16:50

Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

16:45

Огненное сердце в небе над Сумщиной: уникальное видео уничтожения "Шахеда"Видео

16:44

Штрафы до 1 500 евро: почему в Испании нельзя строить замки из песка

16:35

Чемпион Европы защищал Украину: на фронте погиб знаменитый спортсмен-тяжелоатлет

16:31

Важный партнер Украины вдруг "запел" о "мире" с Путиным

16:25

Когда и как правильно обрезать лаванду: секреты, которые обеспечат обильное цветение

15:35

Что нельзя делать в Светлый вторник: 3 запрета, которые уберегут от беды

Реклама
15:35

Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

15:30

Венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин

15:29

Настоящая семья: как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр"

15:26

Урожай можно спасти: чем полить чеснок, когда желтеют листья

14:57

Военный катер РФ в Крыму взлетел на воздух: в ГУР раскрыли детали спецоперации

14:53

В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

14:49

Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях

14:24

Многие сушили одежду неправильно: где категорически нельзя развешивать вещи

14:11

Есть предпосылки: Братчук рассказал о расширении "серой зоны" на левом берегу Днепра

14:09

Тянет как магнитом: эксперты назвали распространенную ошибку, которая привлекает слизней

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Народные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять