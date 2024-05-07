Переброска войск стран НАТО в Украину: в Раде раскрыли вероятный сценарий

Допуск зарубежных военных в Украину проходит в соответствии с условиями международных договоров.

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Войска стран НАТО / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

В соответствии с законодательством, решение о допуске зарубежных вооруженных сил одобряет Верховная Рада Украины, заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как напомнил он в комментарии Фокусу, допуск зарубежных военных в Украину проходит в соответствии с условиями международных договоров. МИД и Минобороны по согласованию в необходимых случаях с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти вносят СНБО предложение о допуске военных из других стран.

Нардеп говорит, что после этого СНБО передает предложение президенту Украины, но глава государства не может принимать столь важное решение единолично, а дальше вопрос безотлагательно и вне очереди выносится на голосование Рады.

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Сколько иностранных военных могут перебросить в Украину

В свою очередь глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, комментируя ядерные угрозы Кремля, отметил, что количество иностранного контингента ожидается максимум на уровне 2 тысяч человек. Поэтому использовать против них ядерное оружие явно невыгодно для войск России.

Российское военное командование подкрепляет ядерные угрозы Путина конкретными действиями, поэтому и взялось за проведение учений. Рассчитывать на эскалацию в большой войне не стоит, так как Россия не готова всерьез применять стратегическое ядерное оружие в Украине, полагает аналитик.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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