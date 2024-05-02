'Нога не пересечет границу': Фицо отличился резким заявлением о войсках НАТО в Украине

Словакия не будет отправлять своих военных в Украину. Заявление Макрона о войсках НАТО в Украине якобы является шагом к Третьей мировой войне. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Aktuality.
Во время часа вопросов в парламенте 2 мая премьер Словакии с антиукраинской позицией заявил, что Украина не является членом НАТО, а Словакия "не имеет ничего общего с войной в Украине".
"Я посылаю очень четкий сигнал всей Словакии, что независимо от того, кто нас о чем-то просит, нога словацкого солдата не пересечет словацко-украинскую границу", - сказал пророссийский политик.видео дня
Скандальный Фицо также утверждает, что вопрос военных НАТО в Украине должен быть двусторонним делом. Словацкий премьер открестился от заявлений Макрона и заявил, что "суверенные высказывания суверенных политиков являются сугубо делом Франции, а не Словакии".
Не забыл Фицо и свою постоянную пугалку и заявил, что такое объявление Макрона якобы является шагом к Третьей мировой войне.
Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
Позиция Словакии - скандальные заявления Фицо
Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну.
Также пророссийский премьер-министр Словакии грубо отреагировал на новость о сборе средств словаками для помощи Вооруженным силам Украины. Комментируя то, что словацкие граждане собрали 4 миллиона евро на боеприпасы для Украины, Фицо использовал фразу prd do Stromovky ("выделение газов в Стромовке"), что можно трактовать как "капля в море" и сказал, что в Украине ничего не изменится.
Как ранее сообщал Главред, словацкий премьер считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждал помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.
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