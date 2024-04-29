"В Украине ничего не изменит": Фицо грубо отругал собравших €4 млн для ВСУ словаков

Известный своей пророссийской позицией премьер Словакии Роберт Фицо в грубой форме прокомментировал сбор словаками средств для помощи Вооруженным Силам Украины.
Как пишет издание Denik N, отвечая на вопрос о том, что граждане Словакии по своей инициативе уже собрали 4 млн евро на боеприпасы для Украины, скандальный политик употребил фразу prd do Stromovky ("испускание газов в Стромовке" – аналогом может служить выражение "капля в море").
Он отметил, что ничто не мешает словакам собирать взносы, но добавил, что Соединенные Штаты одобрили 60 миллиардов долларов помощи Украине, Евросоюз также одобрил десятки миллиардов евро.
"В Украине ничего не изменится, и через год-два будет то же самое. Все деньги будут потрачены, возможно часть украдут, но в Украине ничего не изменится, и мы будем там, где есть", – нагло заявил пророссийский политик.
Позиция Словакии - скандальные заявления Фицо
Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну.
Также Фицо заявил, что Словакия поддерживает евроинтеграцию Украины и окажет помощь в сфере разминирования территорий. Он также отметил, что Братислава готова к сотрудничеству в гуманитарной и гражданской сферах, а также в области обороны.
Как ранее сообщал Главред, словацкий премьер считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждал помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.
Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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