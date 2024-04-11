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Словакия "переобулась": страна поддерживает вступление Украины в ЕС и окажет помощь

Руслана Заклинская
11 апреля 2024, 18:14
Словакия готова сотрудничать в военной отрасли с Украиной на коммерческой основе, заявил премьер-министр Словакии.
Словакия 'переобулась': страна поддерживает вступление Украины в ЕС и окажет помощь
Шмыгаль встретился с Фицо / Колаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal

Словакия не будет препятствовать Украине на пути к вступлению в Европейский союз, а наоборот поддержит евроинтеграцию. Братислава также окажет помощь Украине в сфере разминирования территорий. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Словакия хочет быть доброй, дружественной страной-соседкой Украины. Мы хотим проявить солидарность с вами в том несчастье, с которым вы боретесь. Использование российской силы в Украине - это нарушение международных соглашений... Мы не являемся страной, которая будет чинить препятствия на вашем пути (в ЕС - ред). Наоборот, мы хотим помочь", - сказал словацкий премьер.

На встрече политики приняли дорожную карту по сотрудничеству между странами. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может сотрудничать с Киевом в гуманитарной и гражданской сферах.

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Фицо также объявил о намерении Словакии оказать помощь Украине в сфере разминирования территорий. Страна готова передать технику для разминирования и помочь в обучении и подготовке персонала, который будет обслуживать ее.

"Говорили мы (с премьером Украины - ред.) о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. Речь идет о конкретных машинах для разминирования. Здесь проходит большая дискуссия о специальных машинах, агромашинах, которые могут использоваться именно с такой целью", - отметил Фицо.

Кроме этого, Фицо заявил, что Словакия готова сотрудничать в военной сфере с Украиной на коммерческой основе. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк обсудили эту тему.

Позиция Словакии - заявления правительства страны

Напомним, пророссийский премьер-министр Словакии категорически против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы предотвратить это. Он утверждает, что вступление Украины в НАТО якобы может спровоцировать Третью мировую войну. Однако Фицо выразил поддержку евроинтеграции Украины, но отметил, что этот процесс может занять несколько лет.

Также словацкий премьер считает, что война России против Украины началась в 2014 году из-за "разгула украинских неонацистов". Он остро осуждал помощь США и ЕС Украине, считая, что это лишь укрепляет позиции России. Кроме этого, премьер Словакии призывает к мирному решению войны и считает, что победить Россию в обычной войне невозможно.

Как ранее сообщал Главред, Словакия продолжает оказывать помощь Украине, но подчеркивает необходимость завершения войны с Россией через дипломатию. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что мирные переговоры являются лучшей альтернативой военному решению.

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новости Словакии Денис Шмыгаль война России и Украины Роберт Фицо
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