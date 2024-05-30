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Франция отправит военных в Украину: СМИ раскрыли детали и назвали сроки

Юрий Берендий
30 мая 2024, 15:07
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По данным СМИ, французские военные в Украине будут заниматься разминированием, техобслуживанием оборудования и оружия и тренировкой украинских военных.
Франция отправит военных в Украину: СМИ раскрыли детали и назвали сроки
Стало известно, какие функции будут выполнять французские военные в Украине / Коллаж Главред, фото: Коллаж Главред, фото: Офис президента, Armée française

Франция планирует отправить в Украину военных инструкторов, несмотря на негативную реакцию со стороны России и беспокойство некоторых стран-союзников. О соответствующем решении французское руководство может объявить уже на следующей неделе во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 3 дипломатических источника.

Дипломаты сообщают, что Париж стремится создать и возглавить коалицию стран, которые предложат такую помощь Киеву в военных усилиях, даже несмотря на опасения некоторых партнеров по Европейскому Союзу, что это может увеличить вероятность прямого конфликта с Россией.

По словам двух дипломатов, Франция сначала направит небольшую группу персонала для оценки деталей миссии, а затем несколько сотен инструкторов.

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Обучение будет сосредоточено на разминировании, поддержании оборудования в рабочем состоянии и техническом обслуживании военных самолетов, которые предоставит Запад. Париж также будет финансировать, вооружать и тренировать украинскую моторизованную бригаду.

"Договоренности очень продвинутые, и мы можем ожидать чего-то на следующей неделе", - сказал один из источников.

Отмечается, что Франция подготовила около 10 000 украинских военных с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, но делала это в рамках ЕС. По словам дипломатов, новая миссия не будет под эгидой ЕС или НАТО.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса

Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Ввод западных войск на территорию Украины - что известно об инициативе Франции

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украину прибудут французские инструкторы для обучения украинских военных. Информацию об этом подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

После обсуждений об отправке французских инструкторов возникли противоречивые заявления. Министерство обороны Украины поставило точку в этом вопросе, сообщив в своем Telegram-канале, что вместе с Генштабом начали работать над документами, которые позволят избежать бюрократических задержек в случае принятия решения об отправке инструкторов.

26 февраля на саммите в поддержку Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки западных войск в Украину не стоит исключать. На следующий день, 27 февраля, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн пояснил, что войска могут быть отправлены для выполнения определенных потребностей, однако их деятельность не будет касаться фронта.

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