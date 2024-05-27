В Украину прибудут французские инструкторы - Сырский

Сырский уже подписал документы, которые позволяют французским инструкторам приехать в Украину.

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В Украину прибудут французские инструкторы / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/osirskiy

В Украину прибудут французские инструкторы. Это официально подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Эти инструкторы будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

"Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом. Верю, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту. Поблагодарил господина Министра за дружескую поддержку французского народа и военную и экономическую помощь Украине для отражения российской военной агрессии", - написал Сырский. видео дня

Отправка войск в Украину - последние новости:

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

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