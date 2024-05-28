Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

Украинское ведомство занимается подготовкой необходимых документов.

https://glavred.info/ukraine/reshenie-ne-prinyali-v-minoborony-postavili-tochku-v-voprose-ob-otpravke-instruktorov-10568420.html Ссылка скопирована

Будут ли отправлять в Украину французских инструкторов / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, ua.depositphotos.com

В Украине начали говорить об отправке французских инструкторов. Однако после этого последовали ряд противоречивых заявлений. В Министерстве обороны Украины поставили точку в этом вопросе. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ведомство вместе с Генштабом начали работать над документами, которые позволят избежать бюрократических моментов в случае принятия решения об отправке инструкторов.

"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - говорится в сообщении. видео дня

Отправка войск в Украину - последние новости

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегам из НАТО с письмом относительно формирования коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред