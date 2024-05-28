Решение не приняли: в Минобороны поставили точку в вопросе об отправке инструкторов

В Украине начали говорить об отправке французских инструкторов. Однако после этого последовали ряд противоречивых заявлений. В Министерстве обороны Украины поставили точку в этом вопросе. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ведомство вместе с Генштабом начали работать над документами, которые позволят избежать бюрократических моментов в случае принятия решения об отправке инструкторов.
"Начиная с февраля 2024 года, Украина выразила заинтересованность в перспективе приема в Украине иностранных инструкторов. По состоянию на сейчас у нас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу", - говорится в сообщении.видео дня
Отправка войск в Украину - последние новости
Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.
"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегам из НАТО с письмом относительно формирования коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.
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